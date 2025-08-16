डेवाल्ड ब्रेविस ने धमाकेदार पारी खेली (तस्वीर: एक्स/@ProteasMenCSA)

ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका: डेवाल्ड ब्रेविस ने जड़ा टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला अर्धशतक, जानिए आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार 04:24 pm Aug 16, 202504:24 pm

क्या है खबर?

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में शानदार अर्धशतकीय पारी (53) खेली। ये उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला अर्धशतक रहा। उन्होंने मैच में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। ब्रेविस ने आरोन हार्डी के ओवर में लगातार 4 छक्के भी जड़े। सीरीज के दूसरे मुकाबले में ब्रेविस ने शतक जड़ा था। वह दक्षिण अफ्रीका के लिए इस प्रारूप में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बने थे।