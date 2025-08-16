LOADING...
होम / खबरें / खेलकूद की खबरें / ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका: डेवाल्ड ब्रेविस ने जड़ा टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला अर्धशतक, जानिए आंकड़े 
डेवाल्ड ब्रेविस ने धमाकेदार पारी खेली (तस्वीर: एक्स/@ProteasMenCSA)

लेखन आदर्श कुमार
Aug 16, 2025
04:24 pm
क्या है खबर?

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में शानदार अर्धशतकीय पारी (53) खेली। ये उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला अर्धशतक रहा। उन्होंने मैच में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। ब्रेविस ने आरोन हार्डी के ओवर में लगातार 4 छक्के भी जड़े। सीरीज के दूसरे मुकाबले में ब्रेविस ने शतक जड़ा था। वह दक्षिण अफ्रीका के लिए इस प्रारूप में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बने थे।

पारी

ऐसी रही ब्रेविस की पारी और साझेदारी

ब्रेविस ने सिर्फ 22 गेंदों का सामना करते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। वह 26 गेंदों में 53 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 1 चौका और 6 छक्का निकला। उनकी स्ट्राइक रेट 203.85 की रही। वह नाथन एलिस की शॉर्ट पिच गेंद पर बड़ा शॉट खेलने गए और ग्लेन मैक्सवेल को कैच दे बैठे। ब्रेविस ने ट्रिस्टन स्टब्स के साथ मिलकर सिर्फ 29 गेंदों में 61 रनों की शानदार साझेदारी निभाई।

ब्रेविस के लगातार छक्कों का वीडियो 

करियर

ब्रेविस के टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर पर एक नजर 

ब्रेविस ने अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही खेला था। उन्होंने अब तक 10 मुकाबले खेले हैं और इसकी 10 पारियों में 39.75 की औसत से 318 रन बनाने में सफल रहे हैं। उन्होंने इस प्रारूप में 191.56 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है। ब्रेविस के बल्ले से 1 शतक और 1 अर्धशतक निकला है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 125* रन रहा है। यह खिलाड़ी 2 पारियों में नाबाद भी रहा है।