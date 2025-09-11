वाशिंगटन सुंदर काउंटी चैंपियनशिप में हैम्पशायर की टीम से खेलेंगे, हुआ आधिकारिक ऐलान 

भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर एक बार फिर इंग्लैंड की काउंटी चैंपियनशिप में खेलते दिखेंगे। दरअसल, उन्होंने हैम्पशायर की टीम से टूर्नामेंट के अंतिम 2 राउंड के लिए करार किया है। हैम्पशायर क्रिकेट क्लब ने सोशल मीडिया के जरिए ये घोषणा की है। बता दें कि सुंदर 2022 में भी काउंटी क्रिकेट में खेल चुके हैं। उन्होंने तब लंकाशायर का प्रतिनिधित्व किया था। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

ऐलान 15 सितंबर में अंतिम 2 राउंड के मैच खेलेगी हैम्पशायर हैम्पशायर के क्रिकेट निदेशक जाइल्स व्हाइट ने कहा, "काउंटी चैंपियनशिप के लिए वाशिंगटन को क्लब में लाकर हमें खुशी हो रही है। इंग्लैंड के खिलाफ उनकी सीरीज शानदार रही। समरसेट और सरे के खिलाफ आने वाले 2 बड़े मैचों में वह अहम भूमिका निभाएंगे।" बता दें कि हैम्पशायर का सामना 15 से 18 सितम्बर तक कूपर एसोसिएट्स काउंटी ग्राउंड में समरसेट से होगा। इसके बाद 24 से 27 सितम्बर तक हैम्पशायर का सामना मौजूदा चैंपियन सरे से होगा।

5 विकेट हॉल सुंदर ने अपने डेब्यू काउंटी मैच में लिया था 5 विकेट हॉल काउंटी चैंपियनशिप 2022 में सुंदर ने लंकाशायर की ओर से खेलते हुए नॉर्थहैम्पटनशायर के खिलाफ मुकाबले में अपना डेब्यू किया था। दाएं हाथ के इस ऑफ स्पिनर ने नॉर्थहैम्पटनशायर की पहली पारी में 76 रन देते हुए 5 विकेट लिए थे। वह दूसरी पारी में कोई विकेट नहीं ले सके थे। दूसरी तरह बल्लेबाजी में अपनी दूसरी पारी में उन्होंने नाबाद 34 रन बनाए थे। आखिरकार उस मैच में लंकाशायर की टीम ने जीत दर्ज की थी।

जानकारी ऐसा है सुंदर का प्रथम श्रेणी करियर सुंदर ने अपने प्रथम श्रेणी करियर में अब तक 40 मैच खेले हैं, जिसमें गेंदबाजी में उन्होंने 28.09 की औसत से 91 विकेट लिए। दूसरी तरफ बल्लेबाजी में उन्होंने 34.27 की औसत के साथ 1,885 रन बनाए।