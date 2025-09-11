एशिया कप 2025: पाकिस्तान बनाम ओमान मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी 

हेड-टू-हेड अब तक आपस में कभी नहीं भिड़ी है ये दोनों टीमें पाकिस्तान और ओमान की टीमें अब तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में आपस में नहीं भिड़ी हैं। ऐसे में यह दोनों टीमों के बीच किसी भी प्रारूप में पहला मैच होगा। टी-20 प्रारूप में खेले गए एशिया कप की बात करें तो पाकिस्तान ने 10 मैच खेले हैं, जिसमें 5 जीते हैं और इतने में ही हार झेली है। ओमान ने एशिया कप टी-20 में सिर्फ 3 मैच खेले हैं, जिसमें से सिर्फ 1 में जीत और 2 में हार झेली है।

पाकिस्तान ऐसी हो सकती है पाकिस्तानी टीम पाकिस्तान की टीम से साहिबजादा फरहान और सैम अयूब की जोड़ी पारी की शुरुआत करेगी। वहीं, फखर जमान और कप्तान सलमान बल्लेबाजी क्रम को मजबूती देंगे। गेंदबाजी में अबरार अहमद के प्रदर्शन पर नजरें रहेंगी। वह दुबई की पिच पर अपनी स्पिन गेंदबाजी से मुश्किल सवाल पूछ सकते हैं। संभावित टीम: साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, सुफियान मुकीम और अबरार अहमद।

ओमान इस संयोजन के साथ उतर सकती है ओमान ओमान की टीम जतिंदर सिंह की कप्तानी में अपनी चुनौती पेश करेगी। वह अपनी टीम से टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। दूसरी तरफ गेंदबाजी में मोहम्मद बिलाल शाह और शकील अहमद के कंधो पर जिम्मेदारी होगी। ओमान क्रिकेट टीम: आमिर कलीम, जतिंदर सिंह (कप्तान), हम्माद मिर्जा, मुजीबुर अली, विनायक शुक्ला (विकेटकीपर), मोहम्मद नदीम, जितेन रामानंदी, मोहम्मद इमरान, शकील अहमद, समय श्रीवास्तव और मोहम्मद बिलाल शाह।

प्रदर्शन इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें फखर ने हाल ही में सम्पन्न हुई त्रिकोणीय सीरीज में 5 पारियों में 38.75 की औसत और 138.39 की स्ट्राइक रेट के साथ 155 रन बनाए हैं। ऑलराउंडर नवाज ने उस सीरीज में बल्लेबाजी में 133.33 की स्ट्राइक रेट के साथ 120 रन और गेंदबाजी में सर्वाधिक 10 विकेट लिए थे। ओमान के कप्तान जतिंदर ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 24.54 की औसत के साथ 1,399 रन बनाए हैं, जिसमें 8 अर्धशतक शामिल हैं।