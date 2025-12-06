विशाखापट्टनम वनडे: प्रसिद्ध कृष्णा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ किया अपना सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन, जानिए आंकड़े

विशाखापट्टनम वनडे: प्रसिद्ध कृष्णा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ किया अपना सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के प्रमुख तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे सीरीज के तीसरे और निर्णायक मुकाबले में शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट अपने नाम किए। यह उनके वनडे करियर का तीसरा और दक्षिण अफ्रीका टीम के खिलाफ पहला ही 4 विकेट हॉल रहा। उनकी गेंदबाजी के कारण ही प्रोटियाज टीम को शुरुआती झटके लगे और वह बड़े स्कोर तक नहीं पहुंच पाई। आइए प्रसिद्ध की गेंदबाजी पर नजर डालते हैं।
गेंदबाजी
कैसी रही प्रसिद्ध की गेंदबाजी?
प्रसिद्ध ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी प्रोटियाज टीम को 168 रन के कुल स्कोर मैथ्यू ब्रिट्जके (24) के रूप में तीसरा झटका देते हुए मैच में अपने विकेटों का खाता खोला था। उसके बाद उन्होंने शानदार गेंदबाजी की ओर एडेन मार्करम (1), क्विंटन डिकॉक (106) और ओटनील बार्टमैन (3) को भी अपना शिकार बनाते हुए पवेलियन की राह दिखाई। प्रसिद्ध ने अपने कोटे के 9.5 ओवर में 66 रन खर्च कर ये सफलताएं अर्जित की।
करियर
कैसा रहा है प्रसिद्ध का वनडे करियर?
प्रसिद्ध ने अपना पहला वनडे क्रिकेट मैच इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ साल 2021 में खेला था। उन्होंने अब तक भारत के लिए 21 वनडे मैच खेले हैं और इसकी 21 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 26.83 की औसत के साथ 37 विकेट लेने में कामयाब रहे हैं। इस दौरान उनकी इकॉनमी रेट 6.02 की रही है। उन्होंने 4/12 के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ 3 बार 4 विकेट हॉल अपने नाम किए हैं।