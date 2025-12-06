विशाखापट्टनम वनडे: प्रसिद्ध कृष्णा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ किया अपना सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन, जानिए आंकड़े

गेंदबाजी

कैसी रही प्रसिद्ध की गेंदबाजी?

प्रसिद्ध ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी प्रोटियाज टीम को 168 रन के कुल स्कोर मैथ्यू ब्रिट्जके (24) के रूप में तीसरा झटका देते हुए मैच में अपने विकेटों का खाता खोला था। उसके बाद उन्होंने शानदार गेंदबाजी की ओर एडेन मार्करम (1), क्विंटन डिकॉक (106) और ओटनील बार्टमैन (3) को भी अपना शिकार बनाते हुए पवेलियन की राह दिखाई। प्रसिद्ध ने अपने कोटे के 9.5 ओवर में 66 रन खर्च कर ये सफलताएं अर्जित की।