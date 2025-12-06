कुलदीप यादव ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5वीं बार लिया 4 विकेट हॉल (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: कुलदीप यादव ने 9वां बार लिया 4 विकेट हॉल, जानिए आंकड़े

लेखन भारत शर्मा 05:23 pm Dec 06, 202505:23 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के प्रमुख स्पिनर कुलदीप यादव ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे सीरीज के तीसरे और निर्णायक मुकाबले में शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट अपने नाम किए। यह उनके वनडे करियर का 9वां और दक्षिण अफ्रीका टीम के खिलाफ 5वां 4 विकेट हॉल रहा है। उनकी गेंदबाजी के कारण ही प्रोटियाज टीम को नियमित अंतरराल पर झटके लगे और वह बड़े स्कोर की ओर नहीं बढ़ पाई। आइए कुलदीप की गेंदबाजी पर नजर डालते हैं।