भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: कुलदीप यादव ने 9वां बार लिया 4 विकेट हॉल, जानिए आंकड़े

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: कुलदीप यादव ने 9वां बार लिया 4 विकेट हॉल, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के प्रमुख स्पिनर कुलदीप यादव ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे सीरीज के तीसरे और निर्णायक मुकाबले में शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट अपने नाम किए। यह उनके वनडे करियर का 9वां और दक्षिण अफ्रीका टीम के खिलाफ 5वां 4 विकेट हॉल रहा है। उनकी गेंदबाजी के कारण ही प्रोटियाज टीम को नियमित अंतरराल पर झटके लगे और वह बड़े स्कोर की ओर नहीं बढ़ पाई। आइए कुलदीप की गेंदबाजी पर नजर डालते हैं।
गेंदबाजी
कैसी रही कुलदीप की गेंदबाजी?
कुलदीप ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी प्रोटियाज टीम को 234 रन के स्कोर डेवाल्ड ब्रेविस (29) के रूप में छठा झटका देते हुए मैच में अपने विकेटों का खाता खोला था। उसके बाद उन्होंने शानदार गेंदबाजी की ओर मार्को यानसन (17), कॉर्बिन बॉश (9) और लूंगी एनगिडी (1) को भी अपना शिकार बनाते हुए पवेलियन की राह दिखाई। कुलदीप ने अपने कोटे के 10 ओवर में 1 मेडन के साथ 41 रन खर्च कर ये सफलताएं अर्जित की।
करियर
कैसा रहा है कुलदीप का वनडे करियर?
कुलदीप ने अपना पहला वनडे क्रिकेट मैच वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ साल 2017 में खेला था। उन्होंने अब तक भारत के लिए 117 वनडे मैच खेले हैं और इसकी 114 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 26.29 की औसत के साथ 191 विकेट लेने में कामयाब रहे हैं। इस दौरान उनकी इकॉनमी रेट 5.02 की रही है। उन्होंने 6/25 के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ 9 बार 4 विकेट हॉल और 2 बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किए हैं।