वैभव सूर्यवंशी पर वीरेंद्र सहवाग का बड़ा बयान, कहा- उसकी सोच मुझसे काफी मिलती है

सूर्यवंशी की बल्लेबाजी शैली और उनके सोचने के तरीके पर सहवाग ने कहा, "सूर्यवंशी अपने बेहतरीन दौर में हैं और उनकी सोच कुछ हद तक मेरे जैसी है कि पहली ही गेंद से प्रहार करें। बात सिर्फ इतनी है कि उन्हें कब मौका मिलता है और वे भारत के लिए कितने मैच खेलते हैं।"

मात्र 15 वर्ष की उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के मंच पर कदम रखने वाले बाएं हाथ के बल्लेबाज सूर्यवंशी ने अब तक सबको प्रभावित किया है।