शुभमन गिल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेल सकते हैं टी-20 सीरीज, शुरू किया अभ्यास

अभ्यास गिल ने शुरू किया अभ्यास TOI की रिपोर्ट के अनुसार, गिल बल्लेबाजी का अभ्यास शुरू कर दिया है। आने वाले दिनों में उनका कार्यभार धीरे-धीरे बढ़ाया जाएगा। उनके कार्यक्रम में क्षेत्ररक्षण और कैचिंग अभ्यास भी शामिल किए गए हैं क्योंकि COI की मेडिकल टीम उनके साथ कोई भी जोखिम लेने के मूड में नहीं है। हालांकि, गिल को अभी तक खेलने की मंजूरी नहीं मिली है और अगले 48 घंटों में अभ्यास मैच से गुजरने के बाद यह मंजूरी दी जा सकती है।

संभावना टी-20 सीरीज के लिए टीम में आ सकता है गिल का नाम रिपोर्ट के अनुसार, गिल के 6 दिसंबर को कटक में टीम से जुड़ने की संभावना है। बता दें, BCCI टी-20 सीरीज के लिए अगले 24 घंटों में टीम की घोषणा कर सकता है, जिसमें गिल का नाम शामिल किए जाने की पूरी संभावना है। हालांकि, उनके लिए फिटनेस के अधीन होने की शर्त भी लागू की जा सकती है। अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली पुरुष सीनियर चयन समिति को गिल की वर्तमान स्थिति के बारे में बता दिया गया है।

