शुभमन गिल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेल सकते हैं टी-20 सीरीज, शुरू किया अभ्यास
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल 9 दिसंबर से दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ शुरू होने वाली टी-20 सीरीज में वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने 1 दिसंबर को बेंगलुरु स्थित BBCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COI) पहुंचकर पुनर्वास भी शुरू कर दिया है। बता दें कि गिल को प्रोटियाज टीम के खिलाफ कोलकाता टेस्ट के दूसरे दिन गर्दन में चोट के कारण टीम से बाहर होना पड़ा था।
अभ्यास
गिल ने शुरू किया अभ्यास
TOI की रिपोर्ट के अनुसार, गिल बल्लेबाजी का अभ्यास शुरू कर दिया है। आने वाले दिनों में उनका कार्यभार धीरे-धीरे बढ़ाया जाएगा। उनके कार्यक्रम में क्षेत्ररक्षण और कैचिंग अभ्यास भी शामिल किए गए हैं क्योंकि COI की मेडिकल टीम उनके साथ कोई भी जोखिम लेने के मूड में नहीं है। हालांकि, गिल को अभी तक खेलने की मंजूरी नहीं मिली है और अगले 48 घंटों में अभ्यास मैच से गुजरने के बाद यह मंजूरी दी जा सकती है।
संभावना
टी-20 सीरीज के लिए टीम में आ सकता है गिल का नाम
रिपोर्ट के अनुसार, गिल के 6 दिसंबर को कटक में टीम से जुड़ने की संभावना है। बता दें, BCCI टी-20 सीरीज के लिए अगले 24 घंटों में टीम की घोषणा कर सकता है, जिसमें गिल का नाम शामिल किए जाने की पूरी संभावना है। हालांकि, उनके लिए फिटनेस के अधीन होने की शर्त भी लागू की जा सकती है। अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली पुरुष सीनियर चयन समिति को गिल की वर्तमान स्थिति के बारे में बता दिया गया है।
करियर
कैसा रहा है गिल का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर?
गिल ने अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2023 में श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने अब तक 33 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं और सभी में ओपनिंग की है। वह इन मैचों की 33 पारियों में उन्होंने 29.89 की औसत से 837 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 140.43 की रही है। उनके बल्ले से 1 शतक और 3 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 126* रन रहा है।