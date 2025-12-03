विजय हजारे ट्रॉफी में कौन से मुकाबले खेल सकते हैं विराट कोहली?

भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने आगामी विजय हजारे ट्रॉफी, घरेलू 50 ओवर टूर्नामेंट के लिए अपनी उपलब्धता की पुष्टि कर दी है। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (DDCA) ने इसकी जानकारी दी है। कोहली 15 साल बाद ये टूर्नामेंट खेलते हुए नजर आएंगे। 24 दिसंबर से 18 जनवरी तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में कोहली कौन से मुकाबले कब और कहां खेल सकते हैं? आइए उस बारे में जानते हैं।

मुकाबले कब और कहां खेलेंगे कोहली? एबीपी न्यूज के सुमित घोष की रिपोर्ट के अनुसार, कोहली अपना पहला मुकाबला 24 दिसंबर को आंध्र की टीम के खिलाफ खेलेंगे। इसके बाद वह दूसरा मुकाबला 26 दिसंबर को गुजरात क्रिकेट टीम के खिलाफ खेलते हुए नजर आ सकते हैं। तीसरा मैच वह 6 जनवरी को रेलवे क्रिकेट टीम के खिलाफ खेलेंगे। ये सभी मुकाबले बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा सकते हैं। कोहली अभी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज खेल रहे हैं।

प्रदर्शन विजय हजारे ट्रॉफी में ऐसे हैं कोहली के आंकड़े कोहली ने आखिरी बार विजय हजारे ट्रॉफी 2009/10 सीजन में खेली थी। वह अब तक इस टूर्नामेंट में 14 मैच खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 68.25 की औसत और 106.08 की स्ट्राइक रेट से 819 रन बनाए हैं। उनके नाम 4 शतक और 3 अर्धशतक दर्ज हैं। इस बार टीम दिल्ली ग्रुप D में रखी गई है, जिसमें गुजरात, सर्विसेज, सौराष्ट्र, ओडिशा, रेलवे, हरियाणा और आंध्र जैसी टीमें शामिल हैं।

टीम इस कारण कोहली को खेलना पड़ रहा घरेलू क्रिकेट भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की घरेलू क्रिकेट नीति कोच गौतम गंभीर और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अनुसार अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को भारत के लिए व्यस्त न होने पर अपने राज्य की ओर से खेलने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसी नीति के तहत पिछले सीजन रोहित शर्मा, कोहली और अन्य खिलाड़ियों ने रणजी ट्रॉफी में हिस्सा लिया था। अगरकर ने स्पष्ट किया था कि सभी को विजय हजारे ट्रॉफी खेलना होगा।

