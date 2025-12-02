सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025: शार्दुल ठाकुर ने लिए 5 विकेट, जानिए उनके आंकड़े 

इस समय खेली जा रही सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई क्रिकेट टीम के कप्तान शार्दुल ठाकुर ने असम क्रिकेट टीम के खिलाफ मैच में 5 विकेट लिए। यह उनके टी-20 क्रिकेट करियर का पहला 5 विकेट हॉल रहा। उनकी उम्दा गेंदबाजी के चलते मुंबई ने असम के खिलाफ 98 रन से जोरदार जीत दर्ज की। आइए उनकी गेंदबाजी प्रदर्शन और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

गेंदबाजी बेहतरीन रही शार्दुल की गेंदबाजी शार्दुल ने अपने पहले ही ओवर में डेनिश दास (0), अब्दुल अजीज कुरैशी (4) और रियान पराग (0) के रूप में 3 प्रमुख विकेट लिए। उन्होंने अपने दूसरे और पारी के तीसरे ओवर में विकेटकीपर बल्लेबाज सुमित घडिगांवकर (1) का विकेट लिया। इसके बाद उन्होंने निहार डेका (19) को भी पवेलियन की राह दिखाई। उन्होंने 3 ओवर में 7.70 की इकॉनमी रेट से 23 रन देते हुए 5 सफलताएं हासिल की।

करियर शार्दुल ने टी-20 में पहली बार लिए 5 विकेट शार्दुल ने 2015 में अपने टी-20 क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने अब तक 182 मैच खेले हैं, जिसकी 178 पारियों में उन्होंने लगभग 27 की औसत के साथ 209 विकेट लिए हैं। उन्होंने पहली बार 5 विकेट लिए हैं। दूसरी तरफ बल्लेबाजी में उन्होंने 65 पारियों में 129.66 की स्ट्राइक रेट के साथ 459 रन बनाए हैं। उन्होंने 1 अर्धशतक भी अपने नाम किया है।

सरफराज सरफराज ने लगाया था शतक इससे पहले मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 220/4 का स्कोर बनाया था। मुंबई से सरफराज खान ने नाबाद 100 रन बनाए थे। अपनी शतकीय पारी में उन्होंने 8 चौके और 7 छक्के लगाए थे। सरफराज के अलावा अजिंक्य रहाणे ने 32 गेंदों में 6 चौकों की मदद से 42 रन की पारी खेली थी। जवाब में असम की टीम 19.1 ओवर में 122 रन पर सिमट गई थी।

