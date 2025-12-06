विराट कोहली ने लगातार चौथे वनडे में बनाया 50+ रन का स्कोर, ये बनाए रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली वनडे क्रिकेट में कमाल के फॉर्म में हैं। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले में शानदार अर्धशतकीय पारी (65*) खेली। ये उनके वनडे करियर का 76वां अर्धशतक रहा। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इस खिलाड़ी ने 9वां अर्धशतक लगाया है। इस स्टार खिलाड़ी ने लगातार चौथे वनडे मुकाबले में 50+ का स्कोर बनाया है। ऐसे में आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।
पारी
ऐसी रही कोहली की पारी
कोहली ने मैच में 45 गेंदों का सामना किया और 65 रन बनाए। उनके बल्ले से 6 चौके और 3 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 144.44 की रही। कोहली नंबर-3 पर बल्लेबाजी करने आए थे। भारतीय टीम को रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने 155 रनों की जोरदार शुरुआत दे दी थी। इसके बाद कोहली और यशस्वी के बीच 84 गेंदों में 116 रन की साझेदारी हुई और भारतीय टीम ने मुकाबला 9 विकेट से अपने नाम कर लिया।
रन
कोहली ने सीरीज में बनाए सबसे ज्यादा रन
कोहली दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। उन्हें इस शानदार प्रदर्शन के लिए 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' बनाया गया। कोहली ने 3 मैचों की 3 पारियों में 151 की औसत के साथ 302 रन बनाए। उनके बल्ले से 2 शतक और 1 अर्धशतक निकला। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 135 रन रहा। उनके अलावा और कोई बल्लेबाज 200 रन भी नहीं बना पाया।
2025
साल 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने
कोहली साल 2025 में भारत के लिए वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं। उन्होंने इस साल 13 मुकाबले खेले हैं और इसकी 13 पारियों में 65.10 की औसत से 651 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 3 शतक के अलावा 4 अर्धशतक भी निकला है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 135 रन रहा है। कोहली के बाद इस सूची में रोहित हैं। उन्होंने 14 पारियों में 50 की औसत से 650 रन बनाए हैं।
जानकारी
पहली बार वनडे सीरीज में लगाए 10 छक्के
कोहली ने लगातार चौथे वनडे मुकाबले में 50+ का स्कोर बनाया। इससे पहले उन्होंने 102, 135 और 74* के स्कोर बनाए थे। कोहली ने इस सीरीज में 10 छक्के लगाए। उन्होंने पहली बार अपने वनडे करियर में ये कारनामा किया।
करियर
ऐसा रहा है कोहली का वनडे करियर
कोहली ने अपने वनडे करियर का आगाज साल 2008 में श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ किया था। उन्होंने अब तक 308 मैचों की 296 पारियों में 58.46 की औसत और 93.65 की स्ट्राइक रेट से 14,557 रन बनाए हैं। इस प्रारूप में 183 के उच्चतम स्कोर के साथ उनके नाम 53 शतक के अलावा 76 अर्धशतक भी दर्ज हैं। वह वर्तमान में वनडे क्रिकेट में दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।