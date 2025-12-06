भारत ने तीसरे वनडे में दक्षिण अफ्रीका को हराकर सीरीज जीती, मैच में बने ये रिकॉर्ड्स

भारतीय क्रिकेट टीम ने तीसरे वनडे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम को 9 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ उसने 3 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। पहले वनडे को भारतीय टीम ने 17 रन से जीता था। दूसरे मुकाबले में उसे 4 विकेट से हार मिली थी। भारतीय टीम ने 271 रन का लक्ष्य सिर्फ 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया। ऐसे में आइए आखिरी वनडे में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। दक्षिण अफ्रीका के लिए क्विंटन डिकॉक ने सबसे बड़ी 106 रन की पारी खेली। उनके अलावा कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया। भारतीय टीम की ओर से कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा ने 4-4 विकेट लिए। जवाब में रोहित शर्मा (75) और यशस्वी जायसवाल (116) ने धमाकेदार पारी खेलकर भारतीय टीम को आसान जीत दिला दी। विराट कोहली ने भी 65 रन बनाए।

शतक डिकॉक ने भारत के खिलाफ जड़ा 7वां शतक डिकॉक ने 89 गेंदों का सामना किया और 106 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 8 चौके और 6 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 119.10 की रही। ये उनके वनडे करियर का 23वां और भारतीय टीम के खिलाफ 7वां शतक रहा, जिसे उन्होंने 80 गेंदों में पूरा किया। उन्होंने कप्तान तेम्बा बावुमा के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 121 गेंदों में 113 रन जोड़े। बावुमा 48 रन बनाकर रविंद्र जडेजा का शिकार बने।

रिकॉर्ड डिकॉक ने तोड़ा एबी डिविलियर्स का ये रिकॉर्ड डिकॉक के भारत के खिलाफ 7 शतक हो गए हैं। अब वह इस टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले अफ्रीकी बल्लेबाज हैं। इस खिलाड़ी ने एबी डिविलियर्स का रिकॉर्ड तोड़ा है। इस पूर्व दिग्गज खिलाड़ी ने भारत के खिलाफ वनडे क्रिकेट में 6 शतक लगाए थे। उनके बल्ले से 32 मैच की 32 पारियों में 48.46 की औसत से 1,357 रन निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 119 रन रहा था।

बराबरी डिकॉक ने इस रिकॉर्ड की कर ली बराबरी डिकॉक ने इस शतकीय पारी के दौरान एक बड़े रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। अब वह भारत के खिलाफ वनडे क्रिकेट में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा शतक (7) लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उनके अलावा श्रीलंका क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सनथ जयसूर्या ने भी भारत के खिलाफ 89 वनडे मुकाबलों में 7 शतक लगाए थे। डिविलियर्स, रिकी पोंटिग और कुमार संगाकार ने भारत के खिलाफ नडे में 6-6 शतक लगाए थे।

गेंदबाजी कुलदीप ने 9वीं बार लिया 4 विकेट हॉल कुलदीप ने अपने कोटे के 10 ओवर में 1 मेडन के साथ 41 रन खर्च कर 4 सफलताएं अर्जित की। यह उनके वनडे करियर का 9वां और दक्षिण अफ्रीका टीम के खिलाफ 5वां 4 विकेट हॉल रहा। उन्होंने भारत के लिए 117 वनडे मैच खेले हैं और इसकी 114 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 26.29 की औसत के साथ 191 विकेट लेने में कामयाब रहे हैं। उन्होंने 2 बार 5 विकेट हॉल भी अपने वनडे करियर में लिए हैं।

तेज ऐसी रही प्रसिद्ध की गेंदबाजी प्रसिद्ध ने अपने कोटे के 9.5 ओवर में 66 रन खर्च कर 4 विकेट चटकाए। यह उनके वनडे करियर का तीसरा और दक्षिण अफ्रीका टीम के खिलाफ पहला ही 4 विकेट हॉल रहा। उन्होंने अब तक भारत के लिए 21 वनडे मैच खेले हैं और इसकी 21 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 26.83 की औसत के साथ 37 विकेट लेने में कामयाब रहे हैं। इस दौरान उनकी इकॉनमी रेट 6.02 की रही है।

अर्धशतक रोहित ने जड़ा वनडे करियर का 61वां अर्धशतक रोहित ने 73 गेंदों का सामना किया और 75 रन बनाए। उनके बल्ले से 7 चौके और 3 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 102.74 की रही। यह उनके वनडे करियर का 61वां और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चौथा अर्धशतक रहा। घरेलू सरजमीं पर इस खिलाड़ी ने अपना 24वां अर्धशतक लगाया। पहले विकेट के लिए रोहित और यशस्वी ने 155 गेंदों में 155 रन जोड़े। इस सीरीज के पहले मुकाबले में भी रोहित ने अर्धशतक लगाया था।

अंतरराष्ट्रीय रोहित ने पूरे किए 20,000 अंतरराष्ट्रीय रन रोहित ने पारी का 27वां रन बनाने के साथ ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 20,000 रन पूरे कर लिए। रोहित इस उपलब्धि को हासिल करने वाले दुनिया के 14वें और भारत के सिर्फ चौथे बल्लेबाज बने हैं। भारतीय खिलाड़ियों में रोहित से आगे पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (34,357), विराट कोहली और राहुल द्रविड़ (24,208) हैं। इस खिलाड़ी ने अपने 505वें अंतरराष्ट्रीय मैच में यह बड़ी उपलब्धि हासिल की है।

वनडे रोहित ने वनडे करियर में पूरे किए 11,500 रन रोहित ने अपनी पारी के दौरान जैसे ही 59वां रन बनाया वनडे क्रिकेट में उनके 11,500 रन पूरे हो गए। वह वनडे क्रिकेट के इतिहास में 9वें बल्लेबाज बने जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। रोहित ने 279 वनडे मैच की 271वीं पारी में 11,500 रन पूरे किए। भारत के लिए रोहित से ज्यादा वनडे रन कोहली (14,492*) और तेंदुलकर (18,426) ने बनाए हैं। इस सीरीज से पहले रोहित ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' रहे थे।

पहला यशस्वी ने जड़ा वनडे करियर का पहला शतक भारतीय टीम के युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी ने अपने वनडे करियर का पहला शतक 111 गेंदों में पूरा किया। उन्होंने 121 गेंदों का सामना किया और 116 रन बनाए। उनके बल्ले से 12 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 95.87 की रही। यशस्वी ने इसी साल इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने वनडे करियर का आगाज किया था। उन्होंने अपने चौथे मुकाबले में पहला शतक लगाया। वह अब भारत के लिए सभी प्रारूप में शतक लगा चुके हैं।