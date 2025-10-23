विराट कोहली अच्छे फॉर्म में नहीं हैं (तस्वीर: एक्स/@ICC)

विराट कोहली लगातार दूसरे वनडे में शून्य पर हुए आउट, पहली बार हुआ ऐसा

लेखन आदर्श कुमार 10:05 am Oct 23, 202510:05 am

क्या है खबर?

वनडे क्रिकेट में विराट कोहली का खराब फॉर्म जारी है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ लगातार दूसरे वनडे में कोहली खाता खोले बिना पवेलियन लौट गए। वनडे क्रिकेट के इतिहास में यह पहला मौका है, जब कोहली लगातार 2 वनडे मुकाबले में खाता खोले बिना आउट हुए हैं। उन्हें जेवियर बार्टलेट ने आउट किया। कोहली ने 4 गेंदों का सामना किया और LBW आउट हुए। एडिलेड मैदान में पहली बार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कोहली शून्य पर आउट हुए।