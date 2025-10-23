विराट कोहली लगातार दूसरे वनडे में शून्य पर हुए आउट, पहली बार हुआ ऐसा
क्या है खबर?
वनडे क्रिकेट में विराट कोहली का खराब फॉर्म जारी है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ लगातार दूसरे वनडे में कोहली खाता खोले बिना पवेलियन लौट गए। वनडे क्रिकेट के इतिहास में यह पहला मौका है, जब कोहली लगातार 2 वनडे मुकाबले में खाता खोले बिना आउट हुए हैं। उन्हें जेवियर बार्टलेट ने आउट किया। कोहली ने 4 गेंदों का सामना किया और LBW आउट हुए। एडिलेड मैदान में पहली बार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कोहली शून्य पर आउट हुए।
बल्ला
पहले वनडे में भी नहीं चला था कोहली का बल्ला
कोहली पहले वनडे में भी कुछ खास नहीं कर पाए थे। उन्होंने 8 गेंदों का सामना किया था और खाता खोले बिना मिचेल स्टार्क की गेंद पर आउट हो गए थे। कोहली इस समय टी-20 और टेस्ट से संन्यास ले चुके हैं। वह सिर्फ 1 प्रारूप खेल रहे हैं। दूसरे वनडे में आउट होने के बाद इस खिलाड़ी ने पवेलियन जाते समय दर्शकों का अभिवादन भी किया। वनडे में कोहली 18 बार शून्य पर आउट हुए हैं।
करियर
कोहली के वनडे करियर पर एक नजर
कोहली ने अपना पहला वनडे मुकाबला साल 2008 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 304 वनडे मुकाबले खेले हैं। इसकी 292 पारियों में 57.41 की शानदार औसत के साथ 14,181 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 51 शतक और 74 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 183 रन रहा है। कोहली ने अपने वनडे करियर में सबसे ज्यादा रन (2,652) श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ बनाए हैं।
