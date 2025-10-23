ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ दूसरे वनडे में टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, इन खिलाड़ियों को मौका
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम सीरीज के दूसरे वनडे में आमने-सामने हैं। एडिलेड, ओवल स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। सीरीज के पहले वनडे मुकाबले में कंगारू टीम को जीत मिली थी। वह सीरीज में 1-0 से आगे हैं। ऐसे में शुभमन गिल की टीम ये मुकाबला जीतकर सीरीज 1-1 की बराबरी पर करना चाहेंगे। आइए मैच से जुड़ी अहम जानकारी पर नजर डालते हैं।
टीमें
ऐसी है दोनों टीमें
भारत की प्लेइंग इलेवन: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, और अर्शदीप सिंह। ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन: मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रेविस हेड, मैथ्यू शॉर्ट, मैट रेनशॉ, एलेक्स केरी (विकेटकीपर), कूपर कॉनॉली, मिचेल ओवेन, जेवियर बार्टलेट, मिचेल स्टार्क, एडम जैम्पा और जोश हेजलवुड। भारतीय टीम में कोई बदलाव नहीं है। कंगारू टीम ने जैम्पा, कैरी और बार्टलेट को मौका दिया है।
हेड-टू-हेड
भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा रहा है भारी
वनडे प्रारूप में दोनों के बीच कुल 153 मैच खेले गए हैं, जिसमें से 85 में ऑस्ट्रेलिया और 58 में भारत को जीत मिली है। भारत में खेले गए 72 मुकाबलों में 34 में ऑस्ट्रेलिया और 33 में भारतीय टीम को जीत मिली है। ऑस्ट्रेलिया में खेले गए 55 मुकाबलों में 39 में कंगारू और 14 में भारत को जीत मिली है। तटस्थ स्थान पर 26 मैचों में से 11 में भारत और 12 में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली है।
मैदान
एडिलेड के मैदान पर ऐसा रहा है दोनों टीमों का प्रदर्शन
भारत ने इस मैदान पर 15 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 9 में जीत दर्ज की है और 5 में हार झेली है। इस बीच 1 मैच टाई रहा है। कंगारू टीम ने यहां अब तक 54 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 37 में उन्हें जीत और 17 मैच में हार का सामना करना पड़ा है। भारतीय टीम ने इस मैदान पर सबसे बड़ा स्कोर 300 रन बनाया है। ऑस्ट्रेलिया का इस मैदान पर सबसे बड़ा स्कोर 369 रन है।
नजर
एडिलेड में इन खिलाड़ियों ने किया है शानदार प्रदर्शन
विराट कोहली ने एडिलेड में 4 पारियों में 61 की औसत के साथ 244 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक शामिल है। मोहम्मद शमी ने 2 पारियों में 13.29 की औसत के साथ 7 विकेट लिए हैं। ट्रेविस हेड ने 4 पारियों में 75.25 की औसत और 97.73 की स्ट्राइक रेट के साथ 301 रन बनाए हैं। उन्होंने यहां 1 शतक लगाया है। गेंदबाजी में जोश हेजलवुड ने 22.70 की औसत के साथ 10 विकेट लिए हैं।