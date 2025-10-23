ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ दूसरे वनडे में टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, इन खिलाड़ियों को मौका 

हेड-टू-हेड भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा रहा है भारी वनडे प्रारूप में दोनों के बीच कुल 153 मैच खेले गए हैं, जिसमें से 85 में ऑस्ट्रेलिया और 58 में भारत को जीत मिली है। भारत में खेले गए 72 मुकाबलों में 34 में ऑस्ट्रेलिया और 33 में भारतीय टीम को जीत मिली है। ऑस्ट्रेलिया में खेले गए 55 मुकाबलों में 39 में कंगारू और 14 में भारत को जीत मिली है। तटस्थ स्थान पर 26 मैचों में से 11 में भारत और 12 में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली है।

मैदान एडिलेड के मैदान पर ऐसा रहा है दोनों टीमों का प्रदर्शन भारत ने इस मैदान पर 15 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 9 में जीत दर्ज की है और 5 में हार झेली है। इस बीच 1 मैच टाई रहा है। कंगारू टीम ने यहां अब तक 54 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 37 में उन्हें जीत और 17 मैच में हार का सामना करना पड़ा है। भारतीय टीम ने इस मैदान पर सबसे बड़ा स्कोर 300 रन बनाया है। ऑस्ट्रेलिया का इस मैदान पर सबसे बड़ा स्कोर 369 रन है।