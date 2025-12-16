प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, मिला यह अहम संदेश
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली मंगलवार को पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ वृंदावन में प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचे। इस दौरान कोहली के चेहरे पर चमक थी तो वहीं, अनुष्का काफी भावुक नजर आईं। दोनों महाराज का आशीर्वाद लिया। इस मुलाकात के वीडियो को भजन मार्ग के आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर साझा किया गया है। इस वीडियो पर प्रशंसक जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आइए जानते हैं प्रेमानंद महाराज ने कोहली-अनुष्का को क्या संदेश दिया।
संदेश
प्रेमानंद महाराज ने विराट और अनुष्का से कही यह बात
प्रेमानंद महाराज ने कोहली और अनुष्का से कहा, "अपने कार्यक्षेत्र को भगवान की सेवा समझिए, गंभीर भाव से रहिए. विनम्र रहिए और खूब नाम जपिए। जो मेरा असली पिता है, उसको एक बार देखें, ऐसी इच्छा होनी चाहिए। उन्हें देखने की लालसा तो होनी चाहिए। ऐसी इच्छा रखो कि हमें सारा सुख मिल गया है, अब हमें आप चाहिए और आप मिल गए तो सारा सुख आपकी चरणों में है। हम सब श्री जी के हैं। उनकी छत्रछाया में हैं।"
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें वीडियो
VIRAT KOHLI AND ANUSHKA SHARMA MEETS PREMANAND JI MAHARAJ.— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 16, 2025
“Consider your work as a service towards God”. ❤️pic.twitter.com/DeZDsYeqT4
भक्ति
कोहली और अनुष्का तीसरी बार पहुंचे वृंदावन
बता दें कि कोहली और अनुष्का वृंदावन के बाबा प्रेमानंद महाराज के बहुत बड़े भक्त हैं। वे दोनों हर साल सर्दियों में महाराज के दर्शन के लिए जरूर आते हैं। यह इस साल दोनों का का वृंदावन का तीसरा दौरा था। इससे पहले जनवरी में विराट, अनुष्का और उनके बच्चे प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद लेने वृंदावन पहुंचे थे। इस साल मई में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के बाद भी दोनों प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए वृंदावन गए थे।