प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, मिला यह अहम संदेश

प्रेमानंद महाराज के दराबार में पहुंचे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा

लेखन भारत शर्मा 02:08 pm Dec 16, 202502:08 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली मंगलवार को पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ वृंदावन में प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचे। इस दौरान कोहली के चेहरे पर चमक थी तो वहीं, अनुष्का काफी भावुक नजर आईं। दोनों महाराज का आशीर्वाद लिया। इस मुलाकात के वीडियो को भजन मार्ग के आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर साझा किया गया है। इस वीडियो पर प्रशंसक जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आइए जानते हैं प्रेमानंद महाराज ने कोहली-अनुष्का को क्या संदेश दिया।