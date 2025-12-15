IPL 2026: 26 मार्च से शुरू होगा टूर्नामेंट, 31 मई को फाइनल- रिपोर्ट
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के आगामी सीजन की तारीखों को ऐलान हो गया है। क्रिकबज के अनुसार, IPL 2026 गुरुवार, 26 मार्च, 2026 से शुरू होगा और फाइनल मैच रविवार, 31 मई को खेला जाएगा। यह बात का फैसला सोमवार (15 दिसंबर) शाम को अबू धाबी में IPL फ्रेंचाइजी के बीच हुई बैठक में हुआ। IPL 2026 की तारीखों का खुलासा लीग के CEO हेमांग अमीन ने मंगलवार को होने वाली नीलामी से पहले एक ब्रीफिंग के दौरान किया।
मैच
कहां होगा पहला मैच?
यह अभी साफ नहीं है कि टूर्नामेंट का पहला मैच बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा या नहीं। आम तौर पर IPL का पहला मैच डिफेंडिंग चैंपियन के घरेलु मैदान पर होता है, लेकिन चिन्नास्वामी के भविष्य को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। हालांकि, कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (KSCA) को राज्य सरकार से चिन्नास्वामी स्टेडियम में IPL मैच करने के लिए सशर्त मंजूरी मिल गई है।
खिलाड़ी
सभी विदेशी खिलाड़ी पूरे टूर्नामेंट उपलब्ध
इस बीच, BCCI ने सभी फ्रेंचाइजी को बताया है कि लगभग सभी विदेशी खिलाड़ी टूर्नामेंट के ज्यादातर मैचों के लिए उपलब्ध रहेंगे। बांग्लादेश के खिलाड़ियों की उपलब्धता को लेकर अनिश्चितता थी, लेकिन अब यह साफ है कि उनके अंतरराष्ट्रीय मैचों की वजह से बांग्लादेश के खिलाड़ी अप्रैल में कुछ समय के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के जोश इंग्लिस, एश्टन एगर, विलियम सदरलैंड, न्यूजीलैंड के एडम मिल्ने और साउथ अफ्रीका के राइली रोसो भी पूरे सीजन नहीं खेलेंगे।