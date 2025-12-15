IPL 2026 का आयोजन 26 मार्च से 31 मई तक होगा

IPL 2026: 26 मार्च से शुरू होगा टूर्नामेंट, 31 मई को फाइनल- रिपोर्ट

लेखन Manoj Panchal 11:14 pm Dec 15, 202511:14 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के आगामी सीजन की तारीखों को ऐलान हो गया है। क्रिकबज के अनुसार, IPL 2026 गुरुवार, 26 मार्च, 2026 से शुरू होगा और फाइनल मैच रविवार, 31 मई को खेला जाएगा। यह बात का फैसला सोमवार (15 दिसंबर) शाम को अबू धाबी में IPL फ्रेंचाइजी के बीच हुई बैठक में हुआ। IPL 2026 की तारीखों का खुलासा लीग के CEO हेमांग अमीन ने मंगलवार को होने वाली नीलामी से पहले एक ब्रीफिंग के दौरान किया।