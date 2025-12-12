वैभव सूर्यवंशी ने कमाल की पारी खेली

वैभव सूर्यवंशी ने UAE के खिलाफ 56 गेंदों में लगाया शतक, जानिए उनके आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार 12:05 pm Dec 12, 202512:05 pm

क्या है खबर?

इंडिया अंडर-19 टीम के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने अंडर-19 एशिया कप 2025 (वनडे) में UAE क्रिकेट टीम के खिलाफ ताबड़तोड़ शतक लगाया। उन्होंने दुबई में खेले जा रहे मैच में UAE के गेंदबाजों की जमकर खबर ली और सिर्फ 56 गेंदों पर ही अपना शतक पूरा किया। बाएं हाथ के बल्लेबाज ने इससे पहले एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 में भी UAE के खिलाफ शतक जड़ा था। आइए उनकी पारी और आंकड़ों के बारे में जानते हैं।