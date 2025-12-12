फुटबॉल विश्व कप की एक टिकट 7.8 लाख रुपये की, FIFA के खिलाफ जोरदार विरोध 

फुटबॉल प्रशंसकों में जबरदस्त नाराजगी है और फुटबॉल सपोर्टर्स यूरोप (FSE) ने FIFA पर सीधा हमला बोला है। कारण है अगले साल होने वाले FIFA विश्व कप की टिकटों की कीमत। विवाद शुरू हुआ जब जर्मन फुटबॉल संघ ने राष्ट्रीय संघों को मिली टिकटों की कीमतें सार्वजनिक कीं। लीग मैचों की टिकटों की शुरुआती कीमत 180 डॉलर (करीब 16,000 रुपये) और कुछ टिकट 700 डॉलर (करीब 63,000 रुपये) तक दिखे। संगठन ने टिकटों की बिक्री पर रोक की मांग की।

फाइनल फाइनल के टिकट के दाम और भी चौंकाने वाले फाइनल के टिकट के दाम तो और भी चौंकाने वाले हैं। शुरुआती कीमत 4,185 डॉलर (करीब 3.7 लाख रुपये) और सबसे ऊंची कीमत 8,680 डॉलर (लगभग 7.8 लाख रुपये) है। ये दरें FIFA द्वारा पहले प्रचारित 60 डॉलर (करीब 5,400 रुपये) वाली सीटों से काफी ज्यादा हैं। अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको की बोली के दौरान वादा किया गया था कि टिकट 21 डॉलर (करीब 1,900 रुपये) में भी उपलब्ध होंगे। हालांकि, ऐसा कुछ नहीं है।

नाराज FSE ने किया कड़ा हमला FSE ने संगठन को "लुटेरा" और "बड़ा विश्वासघात" बताया है। उन्होंने कहा कि फैंस को उसी टूर्नामेंट से दूर किया जा रहा है, जो वैश्विक एकता का जश्न मनाने की बात करता है। FSE के अनुसार, कोई भी समर्थक अगर अपनी टीम का पहला मैच से लेकर फाइनल तक सफर करे, तो सिर्फ टिकटों पर ही कम से कम 6,900 डॉलर (करीब 6.2 लाख रुपये) खर्च होंगे। जो 2022 विश्व कप की तुलना में 5 गुना ज्यादा है।

रोक FIFA ने क्या कहा? FSE ने मांग की है कि FIFA तुरंत टिकट बिक्री रोक दे। सभी संबंधित पक्षों से बातचीत करे, कीमतों की समीक्षा करे और विश्व कप की मूल भावना व सुलभता को वापस लाए। दूसरी ओर FIFA ने सफाई दी है कि इस बार पहली बार डायनेमिक प्राइसिंग लागू की गई है, जिसके तहत टिकटों की कीमत मांग के आधार पर बदल सकती है। यही वजह है कि कीमत अचानक ज्यादा दिखाई दे रही हैं।

