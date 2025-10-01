ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने जड़ा तेज शतक, बनाए ये बड़े रिकार्ड्स

युवा भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने ब्रिस्बेन के इयान हीली ओवल में ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 टीम के खिलाफ यूथ टेस्ट में धमाकेदार शतक जड़ दिया। उन्होंने मात्र 78 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और इस शानदार पारी के दौरान उन्होंने कई रिकॉर्ड तोड़ डाले। 14 वर्षीय सूर्यवंशी ने कुल 86 गेंदों पर 113 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 8 छक्के शामिल रहे। आइए उनके रिकार्ड्स पर एक नजर डालते हैं।

पारी कैसी रही पारी? टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की अंडर-19 टीम को भारतीय अंडर-19 टीम ने पहले ही दिन 243 रनों पर ऑलआउट कर दिया था। इसे बाद भारतीय पारी की शुरुआत करते हुए सूर्यवंशी ने टीम ठोस शुरुआत दिलाई और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। सूर्यवंशी के साथ पारी की शुरुआत करने आए कप्तान आयुष म्हात्रे ने 15 गेंदों में 21 रन की पारी खेली। 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए वेदांत त्रिवेदी ने भी शानदार शतक लगाया।

रिकॉर्ड सूर्यवंशी ने तोड़े ये रिकॉर्ड सूर्यवंशी ने लगातार गेंदों पर छक्का और चौका लगाकर अपना शतक पूरा किया। सूर्यवंशी ने पुरुषों के अंडर-19 टेस्ट मैचों में 100 से कम गेंदों में 2 शतक बनाने के मामले में न्यूजीलैंड के दिग्गज ब्रेंडन मैकुलम की बराबरी कर ली है। इससे पहले सूर्यवंशी ने 2024 में चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के खिलाफ ही 58 गेंदों में शतक बनाया था। सूर्यवंशी ऑस्ट्रेलिया में युवा टेस्ट में सबसे तेज शतक जड़ने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं।