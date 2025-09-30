दीप्ति शर्मा वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली भारतीय महिला स्पिनर बनी, ये बनाए रिकॉर्ड्स 

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वनडे विश्व कप 2025 के अपने पहले मैच में श्रीलंका क्रिकेट टीम को डक वर्थ लुईस (DLS) की बदौलत 59 रन से शिकस्त दी। भारत की इस जीत में दीप्ति शर्मा ने ऑलराउंड प्रदर्शन किया। उन्होंने पहले बल्लेबाजी में अर्धशतक लगाया और फिर गेंदबाजी में 3 विकेट लिए। इस बीच वह वनडे में सर्वाधिक विकेट वाली भारतीय महिला स्पिनर बनी। आइए उनके द्वारा बनाए रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।

रिकॉर्ड नीतू डेविड से आगे निकली दीप्ति बल्लेबाजी में छाप छोड़ने वाली दीप्ति ने गेंदबाजी में भी कमाल किया। इस ऑफ स्पिनर ने अपने 10 ओवर में 54 रन देते हुए 3 विकेट लिए। उनके नाम अब 28.19 की औसत के साथ 143 विकेट हो गए हैं। वह वनडे प्रारूप में दूसरी सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बनी। उन्होंने नीतू डेविड (141) को पीछे छोड़ा। उनसे आगे इस सूची में फिलहाल सिर्फ झूलन गोस्वामी (255) हैं।

आंकड़े शानदार चल रहा है दीप्ति का वनडे करियर दीप्ति ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने वनडे करियर का आगाज किया था। उन्होंने 113 मैचों की 112 पारियों में 28.19 की औसत के साथ कुल 143 विकेट लिए हैं। वह 3 बार 5 विकेट हॉल ले चुकी हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 6/20 है। बल्लेबाजी में उन्होंने 37.89 की औसत के साथ 2,577 रन बनाए हैं। इस बीच वह 188 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 1 शतक और 16 अर्धशतक भी लगा चुकी हैं।