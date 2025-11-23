उस्मान तारिक टी-20 अंतरराष्ट्रीय में हैट्रिक लेने वाले पाकिस्तान के चौथे खिलाड़ी बने

उस्मान तारिक टी-20 अंतरराष्ट्रीय में हैट्रिक लेने वाले पाकिस्तान के चौथे खिलाड़ी बने, जानिए उनके आंकड़े

लेखन भारत शर्मा 09:32 pm Nov 23, 202509:32 pm

क्या है खबर?

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्पिनर उस्मान तारिक ने जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के खिलाफ चौथे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में हैट्रिक लेते हुए कुल 4 विकेट अपने नाम किए। वह पाकिस्तान के लिए इस प्रारूप में यह उपलब्धि हासिल करने वाले सिर्फ चौथे गेंदबाज हैं। उनकी शानदार गेंदबाजी के कारण ही 196 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 126 रन बनाकर ढेर हो गई। ऐसे में आइए उस्मान की गेंदबाजी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।