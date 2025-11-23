उस्मान तारिक टी-20 अंतरराष्ट्रीय में हैट्रिक लेने वाले पाकिस्तान के चौथे खिलाड़ी बने, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्पिनर उस्मान तारिक ने जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के खिलाफ चौथे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में हैट्रिक लेते हुए कुल 4 विकेट अपने नाम किए। वह पाकिस्तान के लिए इस प्रारूप में यह उपलब्धि हासिल करने वाले सिर्फ चौथे गेंदबाज हैं। उनकी शानदार गेंदबाजी के कारण ही 196 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 126 रन बनाकर ढेर हो गई। ऐसे में आइए उस्मान की गेंदबाजी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
गेंदबाजी
उस्मान ने मुकाबले में इस तरह ली हैट्रिक
उस्मान ने 4 ओवर गेंदबाजी की और 1 मेडन के साथ 18 रन देकर 4 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी रेट 4.50 की रही। उस्मान ने 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर टोनी मुनयोंगा (1) को आउट किया। उसके बाद उन्होंने तीसरी और चौथी गेंदों पर ताशिंगा मुसेकिवा और वेलिंगटन मसाकाद्जा को पवेलियन की राह दिखाते हुए हैट्रिक पूरी की। इसके बाद उन्होंने अपने कोटे के आखिरी ओवर में टिनोटेंडा मापोसा (3) को आउट कर पवेलियन लौटा दिया।
उपलब्धि
टी-20 में हैट्रिक लेने वाले चौथे पाकिस्तानी गेंदबाज
उस्मान अब टी-20 अंतरराष्ट्रीय में हैट्रिक लेने वाले चौथे पाकिस्तान गेंदबाज बन गए हैं। उनसे पहले साथी स्पिनर मोहम्मद नवाज ने इसी साल अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ हैट्रिक ली थी। इसी तरह तेज गेंदबाज मोहम्मद हसनैन ने साल 2019 में लाहौर में श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ और फहीम अशरफ ने साल 2017 में श्रीलंका के खिलाफ अबु धाबी में हैट्रिक ली थी। इस तरह उस्मान हैट्रिक लेने वाले दूसरे पाकिस्तानी स्पिनर भी बने हैं।
करियर
कैसा रहा है उस्मान का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर?
उस्मान ने अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय इसी साल दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने अब तक केवल 2 मुकाबले खेले हैं, जिसकी 2 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 7.33 की औसत से 6 विकेट लेने में सफल रहे हैं। यह उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन भी रहा है। इसी तरह वह अब तक 38 टी-20 मैचों में 17 से अधिक की औसत से 60 विकेट चटका चुके हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/17 का रहा है।