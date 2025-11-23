टी-20 अंतरराष्ट्रीय: भारत के खिलाफ इन टीमों ने बनाए हैं सबसे बड़े स्कोर, जानिए आंकड़े

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट टीम हमेशा से ही मजबूत गेंदबाजी और संतुलित टीम संयोजन के लिए जानी जाती है। हालांकि, कुछ मौकों पर विपक्षी टीमों ने बेहद आक्रामक अंदाज दिखाते हुए उसके खिलाफ विशाल स्कोर खड़े किए हैं। तेज तर्रार बल्लेबाजी, छोटे मैदान और बदलते मैच हालात ने कई बार रोमांच को चरम पर पहुंचाया है। ऐसे में आइए टी-20 में भारत के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली टीमों पर एक नजर डालते हैं।

#1 वेस्टइंडीज (245/6, 2016) इस सूची में पहले स्थान पर वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम है। उसने साल 2016 में भारतीय टीम के खिलाफ 245/6 का स्कोर बना दिया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज के लिए इविन लुईस ने शानदार शतकीय पारी (100) खेली थी। उनके अलावा जॉनसन चार्ल्स ने 79 रन बना दिए थे। जवाब में भारतीय टीम ने केएल राहुल के शतक (110) की मदद से 244/4 रन का स्कोर बनाया और मुकाबला सिर्फ 1 रन से हार गए।

#2 दक्षिण अफ्रीका (227/3, 2022) दूसरे स्थान पर दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम है। उसने साल 2022 में भारतीय टीम के खिलाफ 227/3 का स्कोर बना दिया था। इंदौर में खेले गए उस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी। राइली रूसो ने 48 गेंदों का सामना करते हुए 100 रन बनाए थे। क्विंटन डिकॉक के बल्ले से 68 रन निकले थे। भारतीय टीम जवाब में 178 रन ही बना पाई थी। उसे 49 रन से हार मिली थी।

#3 ऑस्ट्रेलिया (225/5, 2023) इस सूची में तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम है। उसने साल 2023 में भारतीय टीम के खिलाफ 225/5 का स्कोर बना दिया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 222/3 का स्कोर बनाया था। जवाब में कंगारू टीम ने ये लक्ष्य सिर्फ 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया था। ग्लेन मैक्सवेल के बल्ले से 48 गेंदों में 104 रन निकले थे। उन्होंने 8 चौके और 8 छक्के लगाए थे। उनकी स्ट्राइक रेट 216.66 की रही थी।