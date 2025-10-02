ICC से प्रतिबंधित होने के बाद अब USA क्रिकेट ने दिवालियापन के लिए किया आवेदन
क्या है खबर?
हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने अमेरिका क्रिकेट बोर्ड (USAC) को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया था। ICC की इस कार्रवाई के बाद अब USAC ने 'चैप्टर 11' दिवालियापन के लिए आवेदन किया है। बता दें कि USAC ने ये फैसला अमेरिकन क्रिकेट एंटरप्राइजेज (ACE) के साथ अपने विवाद को लेकर होने वाली सुनवाई से ठीक पहले उठाया है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
खबर
पहली बार घटी ऐसी घटना
यह पहला ऐसा मौका है, जब ICC की किसी टीम की ओर से 'चैप्टर 11' के तहत दिवालियापन के संबंध में आवेदन किया गया है। क्रिकबज के मुताबिक, ACE द्वारा लाए गए कोलोराडो मामले में, USA क्रिकेट टीम के वकील ने सुनवाई शुरू होने से कुछ मिनट पहले ही अदालत को दिवालियापन की सूचना दे दी, जिससे सुनवाई रुक गई। दिवालियापन घोषित किए जाने बाद USAC से करार करने वाले खिलाड़ियों की चिंता बढ़ सकती है।
बयान
ACE ने इस कृत्य की निंदा की
ACE ने इस कृत्य और इसके समय की निंदा की। ACE के एक प्रतिनिधि ने कहा, "USAC जानता था कि इसका नतीजा पहले से तय है। पक्षों के समझौते को रद्द करने का कोई आधार नहीं था और यह अमेरिका में क्रिकेट की सफलता को खतरे में डाल रहा था। USAC को क्रिकेट और उसके खिलाड़ियों के हितों की बिलकुल भी परवाह नहीं है, और यह केवल राजनीति और उसके निदेशकों के निजी एजेंडे से प्रेरित है।"
कानून
अमेरिका में क्या होता है 'चैप्टर 11'?
चैप्टर 11' अमेरिका का एक कानून है। जब कोई कंपनी या संगठन (जैसे USA क्रिकेट) कर्ज में डूब जाता है, तो वह चैप्टर 11 के तहत दिवालियापन कोर्ट में अर्जी दे सकता है। यह एक पुनर्गठन की प्रक्रिया है। इसका मतलब है कि कंपनी अपने कर्ज को कम करने, खर्चे घटाने और कारोबार को बचाने की योजना बनाती है। कोर्ट की निगरानी में कंपनी चलती रहती है, और उसे कुछ समय के लिए कर्जदाताओं से राहत मिलती है।
प्रतिबंध
क्यों ICC ने लगाया था USA क्रिकेट टीम पर प्रतिबंध?
ICC की शिकायत के तीन मुख्य बिंदु थे। USA क्रिकेट का प्रभावी प्रशासनिक ढांचा लागू करने में असफल रहना, क्रिकेट के राष्ट्रीय शासी निकाय के रूप में अमेरिका के ओलंपिक और पैरालंपिक समिति से मान्यता प्राप्त करने में कोई प्रगति न होना और ऐसे कार्य करना जिन्होंने क्रिकेट की प्रतिष्ठा को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नुकसान पहुंचाया। इन कमियों के कारण ICC ने USA क्रिकेट पर कार्रवाई की, जिससे अमेरिकी क्रिकेट के भविष्य पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं।