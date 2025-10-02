ICC से प्रतिबंधित होने के बाद अब USA क्रिकेट ने दिवालियापन के लिए किया आवेदन

हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने अमेरिका क्रिकेट बोर्ड (USAC) को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया था। ICC की इस कार्रवाई के बाद अब USAC ने 'चैप्टर 11' दिवालियापन के लिए आवेदन किया है। बता दें कि USAC ने ये फैसला अमेरिकन क्रिकेट एंटरप्राइजेज (ACE) के साथ अपने विवाद को लेकर होने वाली सुनवाई से ठीक पहले उठाया है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

खबर पहली बार घटी ऐसी घटना यह पहला ऐसा मौका है, जब ICC की किसी टीम की ओर से 'चैप्टर 11' के तहत दिवालियापन के संबंध में आवेदन किया गया है। क्रिकबज के मुताबिक, ACE द्वारा लाए गए कोलोराडो मामले में, USA क्रिकेट टीम के वकील ने सुनवाई शुरू होने से कुछ मिनट पहले ही अदालत को दिवालियापन की सूचना दे दी, जिससे सुनवाई रुक गई। दिवालियापन घोषित किए जाने बाद USAC से करार करने वाले खिलाड़ियों की चिंता बढ़ सकती है।

बयान ACE ने इस कृत्य की निंदा की ACE ने इस कृत्य और इसके समय की निंदा की। ACE के एक प्रतिनिधि ने कहा, "USAC जानता था कि इसका नतीजा पहले से तय है। पक्षों के समझौते को रद्द करने का कोई आधार नहीं था और यह अमेरिका में क्रिकेट की सफलता को खतरे में डाल रहा था। USAC को क्रिकेट और उसके खिलाड़ियों के हितों की बिलकुल भी परवाह नहीं है, और यह केवल राजनीति और उसके निदेशकों के निजी एजेंडे से प्रेरित है।"