वेस्टइंडीज ने भारत के खिलाफ पहले टेस्ट में टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी, जानिए प्लेइंग इलेवन
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम और वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम सीरीज के पहले टेस्ट के लिए नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में आमने-सामने हैं। मैच में वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। शुभमन गिल पहली बार भारत में टेस्ट सीरीज में कप्तानी कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने इंग्लैंड दौरे पर खेली गई एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी में टीम का नेतृत्व किया था। आइए मैच के बारे में अहम बातों पर नजर डालते हैं।
टीमें
ऐसी है दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
वेस्टइंडीज की प्लेइंग इलेवन: टैगेनारिन चंद्रपॉल, जॉन कैंपबेल, एलिक एथानेज, ब्रैंडन किंग, शाई होप (विकेटकीपर), रोस्टन चेज (कप्तान), जस्टिन ग्रीव्स, जोमेल वार्रिकन, खैरी पियरे, जोहान लेने, और जेडन सील्स। भारत की प्लेइंग इलेवन: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रविंद्र जड़ेजा, वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, और मोहम्मद सिराज।
हेड-टू-हेड
अब तक 100 टेस्ट में आमने-सामने हुई है भारत-पाकिस्तान की टीमें
भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक 100 टेस्ट मैच खेले गए हैं। इस दौरान भारतीय टीम को 23 मुकाबलों में जीत मिली है। वेस्टइंडीज ने 30 मैच अपने नाम किए हैं। दोनों टीमों के बीच 47 मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं। भारतीय सरजमीं पर भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक 47 टेस्ट मुकाबले खेले गए हैं। 13 मैच भारतीय टीम ने जीते हैं और 14 में उसे हार मिली है। 20 मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं।
प्रदर्शन
इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें
गिल इस साल टेस्ट में कमाल कर रहे हैं। उन्होंने 6 टेस्ट की 12 पारियों में 65.58 की औसत के साथ सर्वाधिक 787 रन बनाए हैं। उन्होंने इस बीच 4 शतक भी लगाए हैं। यशस्वी जायसवाल का घरेलू टेस्ट मैचों में औसत 60.61 का है। उन्होंने 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने टेस्ट डेब्यू में 171 रनों की शानदार पारी खेली थी। सील्स इस साल 22.43 की औसत से 16 टेस्ट विकेट लेकर शानदार फॉर्म में हैं।
प्रदर्शन
नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दोनों टीमों का प्रदर्शन
क्रिकइंफो के मुताबिक, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में भारत का प्रदर्शन अच्छा रहा है। भारतीय टीम ने इस मैदान पर अब तक 15 टेस्ट खेले हैं, जिसमें 6 में टीम को जीत मिली है और 2 में हार का सामना किया है। इनके अलावा 7 टेस्ट ड्रॉ रहे हैं। वेस्टइंडीज ने इस मैदान पर सिर्फ 1 टेस्ट खेला था और उसमें जीत हासिल करने में सफलता हासिल की थी।