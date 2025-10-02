वेस्टइंडीज ने भारत के खिलाफ पहले टेस्ट में टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी, जानिए प्लेइंग इलेवन

हेड-टू-हेड अब तक 100 टेस्ट में आमने-सामने हुई है भारत-पाकिस्तान की टीमें भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक 100 टेस्ट मैच खेले गए हैं। इस दौरान भारतीय टीम को 23 मुकाबलों में जीत मिली है। वेस्टइंडीज ने 30 मैच अपने नाम किए हैं। दोनों टीमों के बीच 47 मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं। भारतीय सरजमीं पर भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक 47 टेस्ट मुकाबले खेले गए हैं। 13 मैच भारतीय टीम ने जीते हैं और 14 में उसे हार मिली है। 20 मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं।

प्रदर्शन इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें गिल इस साल टेस्ट में कमाल कर रहे हैं। उन्होंने 6 टेस्ट की 12 पारियों में 65.58 की औसत के साथ सर्वाधिक 787 रन बनाए हैं। उन्होंने इस बीच 4 शतक भी लगाए हैं। यशस्वी जायसवाल का घरेलू टेस्ट मैचों में औसत 60.61 का है। उन्होंने 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने टेस्ट डेब्यू में 171 रनों की शानदार पारी खेली थी। सील्स इस साल 22.43 की औसत से 16 टेस्ट विकेट लेकर शानदार फॉर्म में हैं।