अंडर-19 विश्व कप 2026: भारत ने सुपर-6 मुकाबले में जिम्बाब्वे को हराया

अंडर-19 विश्व कप 2026 में सुपर-6 मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम को 204 रन से हराया। बुलवायो में हुए मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 352/8 का स्कोर बनाया, जिसमें विहान मल्होत्रा ने शतक (109) लगाया। जवाब में जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों ने निराश किया और मेजबान टीम 37.4 ओवर में 148 रन पर ही सिमट गई। आइए मुकाबले पर एक नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा इस तरह से जीती भारतीय टीम भारत से पारी की शुरुआत करने आए वैभव सूर्यवंशी ने आक्रामक अंदाज में अर्धशतक (52) लगाया। मध्यक्रम में अभिज्ञान कुंडू ने 62 गेंदों पर 61 रन बनाए। इनके अलावा मल्होत्रा ने शतक लगाकर टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में जिम्बाब्वे के दोनों सलामी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके। लगातार गिर रहे विकेटों के बीच लीरॉय चिवाउला ने अर्धशतक (62) लगाया लेकिन जीत नहीं दिला सके। भारत से उद्धव मोहन और म्हात्रे ने 3-3 विकेट लिए।

शतक शानदार रही मल्होत्रा की पारी टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने जब 101 रन के स्कोर पर अपना तीसरा विकेट खोया, तब मल्होत्रा क्रीज पर आए। उन्होंने शुरुआत में संभलकर बल्लेबाजी करते हुए 57 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। एक छोर से निरंतर रन बटोरते हुए उन्होंने अपनी पारी को शतक में तब्दील किया। वह 107 गेंदों में 109 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अभिज्ञान कुंडू के साथ मिलकर 5वें विकेट के लिए 113 रन की साझेदारी की।

प्रदर्शन मौजूदा विश्व कप में विहान मल्होत्रा के प्रदर्शन अंडर-19 विश्व कप में मल्होत्रा ने 4 पारियों में 75.50 की औसत और 93.78 की स्ट्राइक रेट के साथ 151 रन बनाए। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी पिछली पारी में नाबाद 17 रन बनाए थे। इससे पहले वह बांग्लादेश के खिलाफ दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके थे और सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हुए थे। उन्होंने अमेरिका के खिलाफ मैच में 18 रन बनाए थे।

