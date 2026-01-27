अंडर-19 विश्व कप 2026: विहान मल्होत्रा ने जिम्बाब्वे के खिलाफ लगाया शतक

इस समय खेले जा रहे अंडर-19 विश्व कप 2026 में भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर विहान मल्होत्रा ने जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के खिलाफ शतक (109*) लगाया। उनकी पारी की मदद से भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर के बाद 352/8 का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया। यह मौजूदा विश्व कप में मल्होत्रा के बल्ले से निकलने वाली पहली शतकीय पारी रही। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी शानदार रही मल्होत्रा की पारी टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने जब 101 रन के स्कोर पर अपना तीसरा विकेट खोया, तब मल्होत्रा क्रीज पर आए। उन्होंने शुरुआत में संभलकर बल्लेबाजी करते हुए 57 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। एक छोर से निरंतर रन बटोरते हुए उन्होंने अपनी पारी को शतक में तब्दील किया। वह 107 गेंदों में 109 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अभिज्ञान कुंडू के साथ मिलकर 5वें विकेट के लिए 113 रन की साझेदारी की।

भारत ऐसी रही भारत की पारी भारत से पारी की शुरुआत करने आए वैभव सूर्यवंशी ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की और अर्धशतक पूरा किया। वह 30 गेंदों पर 4 चौकों और इतने छक्कों की मदद से 52 रन बनाए। मध्यक्रम के बल्लेबाज अभिज्ञान कुंडू ने 62 गेंदों पर 61 रन बनाए। उन्होंने 5 चौके और एक छक्का लगाया। भारतीय कप्तान आयुष म्हात्रे बड़ी पारी नहीं खेल सके और 21 रन बनाकर आउट हुए।

