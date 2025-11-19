अंडर-19 विश्व कप 2026: 15 जनवरी से शुरू होगा टूर्नामेंट, ICC ने कार्यक्रम की घोषणा की

पुरुषों का अंडर-19 विश्व कप का अगला संस्करण 15 जनवरी, 2026 से शुरू होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने विश्व कप के 16वें संस्करण के लिए शेड्यूल की घोषणा की है। ICC के कार्यक्रम के अनुसार, 6 फरवरी को इसका फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। बता दें कि जिम्बाब्वे और नामीबिया में आयोजित होने वाले अगले संस्करण में कुल 16 टीमें भाग लेंगी। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

ग्रुप-A ग्रुप-A में मौजूद है भारतीय टीम अंडर-19 विश्व कप के लिए 16 टीमों को 4-4 टीमों के ग्रुपों में बांटा गया है। ग्रुप-A में भारतीय टीम मौजूद है, जिसमें बांग्लादेश, अमेरिका और न्यूजीलैंड अन्य टीमें हैं। इसी तरफ ग्रुप-B में जिम्बाब्वे, पाकिस्तान, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड शामिल हैं। ग्रुप-C में गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जापान और श्रीलंका है। वहीं ग्रुप-D में तंजानिया, वेस्टइंडीज, अफगानिस्तान और दक्षिण अफ्रीका टीमों को शामिल किया गया है।

सेमीफाइनल 3 फरवरी को खेला जाएगा पहला सेमीफाइनल टूर्नामेंट के पहले दौर में प्रत्येक टीम अपने ग्रुप की 3 अन्य टीमों से खेलेगी, और प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष 3 टीमें सुपर-6 में पहुंचेगी। सुपर-6 भी 2 ग्रुप में खेला जाएगा और प्रत्येक ग्रुप की शीर्ष 2 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी। पहला सेमीफाइनल 3 फरवरी को बुलावायो में और दूसरा सेमीफाइनल 4 फरवरी को हरारे में खेला जाएगा। फाइनल मैच हरारे स्पोर्ट्स क्लब में होगा।

टीम 15 जनवरी को अपना पहला मैच खेलेगी भारतीय टीम 15 जनवरी: अमेरिका बनाम भारत, बुलावायो 15 जनवरी: जिम्बाब्वे बनाम स्कॉटलैंड, हरारे 15 जनवरी: तंजानिया बनाम वेस्टइंडीज, विंडहुक 16 जनवरी: पाकिस्तान बनाम इंग्लैंड, हरारे 16 जनवरी: ऑस्ट्रेलिया बनाम आयरलैंड, विंडहुक 16 जनवरी: अफगानिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका, विंडहुक 17 जनवरी: भारत बनाम बांग्लादेश, बुलावायो 17 जनवरी: जापान बनाम श्रीलंका, विंडहुक 18 जनवरी: न्यूजीलैंड बनाम अमेरिका, बुलावायो 18 जनवरी: इंग्लैंड बनाम जिम्बाब्वे, हरारे 18 जनवरी: वेस्टइंडीज बनाम अफगानिस्तान, विंडहुक

कार्यक्रम ऐसा है 19 से 23 जनवरी का कार्यक्रम 19 जनवरी: पाकिस्तान बनाम स्कॉटलैंड, हरारे 19 जनवरी: श्रीलंका बनाम आयरलैंड, विंडहुक 19 जनवरी: दक्षिण अफ्रीका बनाम तंजानिया, विंडहुक 20 जनवरी: बांग्लादेश बनाम न्यूजीलैंड, बुलावायो 20 जनवरी: ऑस्ट्रेलिया बनाम जापान, विंडहुक 21 जनवरी: इंग्लैंड बनाम स्कॉटलैंड 21 जनवरी: अफगानिस्तान बनाम तंजानिया, विंडहुक 22 जनवरी: जिम्बाब्वे बनाम पाकिस्तान, हरारे 22 जनवरी: आयरलैंड बनाम जापान 22 जनवरी: वेस्टइंडीज बनाम दक्षिण अफ्रीका, विंडहुक 23 जनवरी: बांग्लादेश बनाम अमेरिका 23 जनवरी: श्रीलंका बनाम ऑस्ट्रेलिया 24 जनवरी: भारत बनाम न्यूजीलैंड 24 जनवरी: A4 बनाम D4