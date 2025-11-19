एशेज सीरीज: इतिहास में इन खिलाड़ियों ने 1,000+ रन बनाने के साथ लिए हैं 100+ विकेट 

#1 इयान बॉथम (1,486 रन और 128 विकेट) इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज इयान बॉथम ने एशेज सीरीज में 32 टेस्ट खेले थे, जिसमें 29.13 की औसत के साथ 1,486 रन बनाए थे। उन्होंने 149* रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 3 शतक और 6 अर्धशतक लगाए थे। दूसरी तरफ गेंदबाजी में उन्होंने 58 पारियों में 28.04 की औसत के साथ 128 विकेट लिए थे। इस बीच उन्होंने 7 पारियों में 5 विकेट हॉल भी लिए थे।

#2 मोंटी नोबल (1,905 रन और 115 विकेट) पूर्व ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मोंटी नोबल ने इंग्लैंड के खिलाफ 39 टेस्ट (1898-1909) खेले थे, जिसकी 68 पारियों में 30.72 की औसत के साथ 1,905 रन बनाए थे। उन्होंने एशेज में 1 शतक और 15 अर्धशतक भी लगाए थे। गेंदबाजी में नोबल ने 66 पारियों में 24.86 की औसत के साथ 115 सफलताएं हासिल की थी। दाएं हाथ से ऑफ स्पिन करने वाले नोबल ने एशेज में 9 पारियों में 5 विकेट हॉल लिए थे।

#3 विल्फ्रेड रोड्स (1,706 रन और 109 विकेट) इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी विल्फ्रेड रोड्स ने 41 टेस्ट की 69 पारियों में 31.01 की औसत के साथ 1,706 रन बनाए थे। उन्होंने 179 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 1 शतक और 9 अर्धशतक भी लगाए थे। दूसरी तरफ गेंदबाजी में उन्होंने 65 पारियों में 24.00 की औसत के साथ 109 विकेट अपने नाम किए थे। इस बीच उन्होंने 6 पारियों में 5 विकेट हॉल भी लिए थे।