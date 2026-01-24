अंडर-19 विश्व कप 2026: भारत ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया, ये बने रिकॉर्ड्स

अंडर-19 विश्व कप 2026 के 24वें मुकाबले में भारतीय टीम ने बारिश से बाधित मैच में न्यूजीलैंड को 9 विकेट से हरा दिया। भारतीय टीम की टूर्नामेंट में लगातार तीसरी जीत है। वहीं, न्यूजीलैंड पहला मुकाबला हारी है। न्यूजीलैंड की पारी के 7 ओवर के बाद बारिश से मैच 37-37 ओवर का किया गया। इसके बाद कीवी टीम 36.2 ओवर में 135 रन पर ढेर हो गई। जवाब में भारतीय टीम ने 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।

लेखा-जोखा भारत ने इस तरह दर्ज की जीत टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी कीवी टीम को 22 रन तक 5 झटके लग गए थे। उसके बाद टीम ने कैलम सैमसन (37*), सेल्विन संजय (28) और जेकब कॉटर (23) की पारियों से 135 रन का स्कोर खड़ा किया। जवाब में भारत को डकवर्थ लुईस (DLS) नियम से 130 रन का लक्ष्य मिला, जिसे उसने कप्तान आयुष म्हात्रे (53) और वैभव सूर्यवंशी (40) की पारियों से महज 13.3 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया।

गेंदबाजी कैसी रही भारतीय टीम की गेंदबाजी? मैच में सभी भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कीवी टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। युवा तेज गेंदबाज आरएस अंबरीश 8 ओवर में 1 मेडन के साथ 29 रन खर्च करते हुए सर्वाधिक 4 विकेट अपने नाम किए। हेनिल पटेल ने 7.2 ओवर में एक मेडन के साथ 23 रन खर्च करते हुए 3 विकेट चटकाए। इसी तरह खिलान पटेल, मोहम्मद एनान और कनिष्क चौहान ने भी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 1-1 विकेट अपने नाम किए।

अर्धशतक म्हात्रे ने जड़ा यूथ करियर का पहला अर्धशतक मैच में म्हात्रे ने धमाकेदार अर्धशतकीय पारी खेली। वह 27 गेंदों में 2 चौके और 6 छक्कों की मदद से 53 रन बनाकर आउट हुए। यह उनके यूथ वनडे करियर का पहला ही अर्धशतक रहा है, जिसे उन्होंने केवल 24 गेंदों में पूरा किया। उनके अब यूथ वनडे करियर में 18 मैचों में 13 से अधिक की औसत और 96 से अधिक की स्ट्राइक रेट से 274 रन हो गए हैं। वह 8 विकेट लेने में भी सफल रहे हैं।

