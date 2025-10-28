UAE योग को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में देगा मान्यता, उठाया यह बड़ा कदम

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) सरकार योग या योगासन को एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में औपचारिक रूप देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वह इसे एक स्वास्थ्य और जीवनशैली अभ्यास से ऊपर उठाकर एक मान्यता प्राप्त खेल अनुशासन के रूप में स्थापित कर रहा है। यह निर्णय UAE द्वारा अपने खेल सूची में विविधता लाने के प्रयासों और योग को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने की भारत की पहल का हिस्सा है। आइए पूरी खबर जानते हैं।

प्रक्रिया प्रतिस्पर्धी योग के लिए विकसित किया जा रहा है राष्ट्रीय ढांचा द नेशनल की रिपोर्ट के अनुसार, UAE खेल मंत्रालय के अधीन कार्यरत योग समिति इस पहल का नेतृत्व कर रही है। यह समिति योग को एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में औपचारिक रूप देने के लिए एक राष्ट्रीय ढांचे पर काम कर रही है। इस योजना का एक प्रमुख हिस्सा 2025 में फुजैरा में छठी एशियाई योगासन चैंपियनशिप जैसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की मेजबानी करना है। ये आयोजन योग की प्रतिस्पर्धी क्षमता को प्रदर्शित करेंगे।

प्रशिक्षण रेफरी और कोचों को दिया जा रहा है प्रशिक्षण UAE योग समिति योगासन के लिए औपचारिक प्रतियोगिता नियम बनाने पर भी काम कर रही है। समिति स्थानीय अमीराती रेफरी और प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन नियमों का सही ढंग से पालन हो। वह देश की स्कूली और युवा खेल प्रणालियों में योग को शामिल करने पर भी काम कर रही है, ताकि युवा पीढ़ी के बीच इस अभ्यास को और अधिक लोकप्रिय बनाया जा सके।