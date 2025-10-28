महिला वनडे विश्व कप 2025, सेमीफाइनल-1: इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका मुकाबले का प्रीव्यू और अन्य जानकारी

हेड-टू-हेड दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारी रहा है इंग्लैंड का पलड़ा अब तक दोनों टीमों की भिड़ंत में इंग्लिश टीम का दबदबा रहा है। क्रिकइंफो के मुताबिक, वनडे प्रारूप में दोनों टीमें कुल 47 मैचों में आमने-सामने हुई हैं, इनमें से 36 में इंग्लैंड ने जीत हासिल की है और 10 में प्रोटियाज टीम ने बाजी मारी है। दोनों के बीच खेले गए पिछले 5 वनडे मैचों में 4 में इंग्लिश टीम ने जीत दर्ज की है, जबकि प्रोटियाज टीम केवल 1 मुकाबला जीतने में सफल रही है।

संयोजन इस संयोजन के साथ उतर सकती है दक्षिण अफ्रीकी टीम प्रोटियाज टीम को अपनी कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट और उनकी सलामी साझेदार तजमिन ब्रिट्स से उम्दा प्रदर्शन की उम्मीद होगी। इसी तरह सुने लुस भी फिर से बड़ी पारी खेलना चाहेंगी। नॉनकुलुलेको म्लाबा से भी टीम को बेहतर गेंदबाजी की उम्मीद रहेगी। दक्षिण अफ्रीका की संभावित एकादश: लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), तजमिन ब्रिट्स, सुने लुस, मारिज़ैन कप्प, एनेके बॉश, सिनालो जाफ्टा (विकेटकीपर), क्लो ट्रायॉन, नादिन डी क्लर्क, मसाबाता क्लास, अयाबोंगा खाका और नॉनकुलुलेको म्लाबा।

प्रदर्शन इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें इंग्लैंड के लिए साइवर-ब्रंट ने पिछले 10 मैचों में 44.75 की औसत से 358 रन बनाए हैं। हीथर नाइट ने 7 मैचों में 57.60 की औसत से 288 रन अपने नाम किए हैं। इसी तरह एक्लेस्टोन ने 9 मैचों में 17 विकेट चटकाए हैं। प्रोटियाज टीम के लिए तजमिन ने पिछले 9 मैचों में 73.17 की औसत से 439 रन बनाए हैं। इसी तरह गेंदबाजी में नॉनकुलुलेको ने पिछले 9 मैचों में 13 विकेट अपने नाम किए हैं।