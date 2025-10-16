टेस्ट, वनडे और टी-20 के बाद अब चौथे प्रारूप में भी खेला जाएगा क्रिकेट, हुआ ऐलान 

विश्व भर में क्रिकेट टेस्ट, टी-20 और वनडे प्रारूप में खेला जाता है। अब खबर है कि क्रिकेट चौथे प्रारूप में भी खेले जाने के लिए तैयार है। दिलचस्प रूप से खेल उद्यमी गौरव बहिरवानी ने आधिकारिक तौर पर 'टेस्ट ट्वेंटी' प्रारूप का अनावरण किया। बता दें कि एबी डिविलियर्स , क्लाइव लॉयड, मैथ्यू हेडन और हरभजन सिंह इस सलाहकार बोर्ड का हिस्सा हैं। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

प्रारूप कैसा है 'टेस्ट ट्वेंटी' का प्रारूप? टेस्ट ट्वेंटी एक नया प्रारूप है जिसमें प्रत्येक टीम एक ही दिन में 2 पारियां खेलेंगी और मैच में कुल 80 ओवर होंगे। टी-20 की तेजी के साथ ही टेस्ट क्रिकेट की रणनीति भी इस प्रारूप में देखने को मिलेगी। चूंकि ये मैच सिर्फ 1 ही दिन का होगा, तो इसमें टेस्ट और टी-20 प्रारूप दोनों के कुछ नियम शामिल होंगे। दिलचस्प रूप से मैच का नतीजा जीत, हार, टाई या ड्रॉ किसी भी रूप में हो सकता है

बयान जनवरी 2026 में शुरू होगा पहला सीजन इस प्रारूप के संस्थापक बहिरवानी ने बताया कि चैंपियनशिप का पहला सीजन जनवरी 2026 में जूनियर टेस्ट टी-20 चैंपियनशिप के नाम से शुरू होगा। शुरुआत में यह सिर्फ 13 से 19 साल के लड़कों के लिए होगा, लेकिन दूसरे सीजन से यह युवा लड़कियों के लिए भी दरवाजे खोल देगा। बहिरवानी ने कहा, "विजेता टीम को एक ताज प्रदान किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्रिकेट के महान खिलाड़ियों और अत्याधुनिक तकनीक के जरिए उन्नति करना है।"