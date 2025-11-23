त्रिकोणीय टी-20 सीरीज 2025: पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 69 रन से हराया, ये बने रिकॉर्ड्स

त्रिकोणीय टी-20 सीरीज 2025 के चौथे मुकाबले में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम को 69 रन से हरा दिया। रावलपिंडी स्टेडियम में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों के बाद 195/5 का स्कोर बनाया था। जवाब में जिम्बाब्वे की टीम सिर्फ 126 रन पर ऑलआउट हो गई। ये इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की लगातार तीसरी जीत है। ऐसे में आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनका यह फैसला सही साबित हुआ। बाबर आजम ने सबसे ज्यादा 74 रन बनाए। उनके अलावा साहिबजादा फरहान के बल्ले से 63 रन निकले। सिकंदर रजा ने जिम्बाब्वे के लिए सबसे ज्यादा 2 विकेट लिए। जवाब में जिम्बाब्वे के रयान बर्ल (67) को छोड़कर और कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाया। पाकिस्तान के लिए उस्मान तारिक ने 4 विकेट लिए। उनके अलावा मोहम्मद नवाज ने 2 विकेट चटकाए।

अर्धशतक ऐसी रही बाबर और फरहान की पारी बाबर ने मैच में 52 गेंदों का सामना किया और 74 रन बनाए। उनके बल्ले से 7 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 142.31 की रही। इस खिलाड़ी ने फरहान के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 77 गेंदों में 103 रन की साझेदारी निभाई। फरहान ने मैच में 41 गेंदों का सामना किया और 63 रन बनाए। उनके बल्ले से 4 चौके और 3 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 153.66 की रही।

रिकॉर्ड बाबर ने विराट कोहली के इस रिकॉर्ड की कर ली बराबरी इस शानदार पारी के दौरान बाबर ने विराट कोहली के एक बड़े रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। कोहली ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 38 अर्धशतक लगाए थे। बाबर के भी इतने ही अर्धशतक हो गए हैं। बाबर और कोहली टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा अर्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाज भी हैं। इस सूची में दूसरे स्थान पर रोहित शर्मा हैं, जिन्होंने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 32 अर्धशतक लगाए थे।

हैट्रिक उस्मान ने हैट्रिक लेकर तोड़ी पाकिस्तान की कमर रावलपिंडी में खेले गए मैच में उस्मान ने हैट्रिक लेते हुए कुल 4 विकेट हासिल किए। इसके साथ ही वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय में हैट्रिक लेने वाले पाकिस्तान के चुनिंदा गेंदबाजों में शुमार हो गए। उस्मान ने 4 ओवर गेंदबाजी की और 1 मेडन के साथ 18 रन देकर 4 विकेट लिए। इस खिलाड़ी ने टोनी मुनयोंगा (1), ताशिंगा मुसिकेवा (0) और वेलिंगटन मसाकाद्जा (0) को लगातार गेंदों पर आउट कर अपना शिकार बनाया।

चौथे पाकिस्तान के लिए हैट्रिक लेने वाले चौथे गेंदबाज अपनी अविश्वसनीय गेंदबाजी के साथ उस्मान पाकिस्तान की ओर से टी-20 अंतरराष्ट्रीय में हैट्रिक लेने वाले दूसरे स्पिनर बने हैं। मोहम्मद नवाज ने इसी साल अफगानिस्तान के खिलाफ हैट्रिक ली थी। पाकिस्तानी तेज गेंदबाजों की बात करें तो उनसे पहले फहीम अशरफ और मोहम्मद हसनैन ऐसा कारनामा कर चुके थे। बता दें कि अशरफ ने 2017 में श्रीलंका में हैट्रिक ली थी। वहीं, हसनैन ने 2019 में श्रीलंका के ही विरुद्ध हैट्रिक लेने में सफलता हासिल की थी।