बाबर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ जड़े 74 रन, कोहली के इस रिकॉर्ड की कर ली बराबरी

त्रिकोणीय टी-20 सीरीज 2025 के चौथे मुकाबले में बाबर आजम ने जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के खिलाफ शानदार अर्धशतकीय पारी (74) खेली। ये उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 38वां और जिम्बाब्वे के खिलाफ चौथा अर्धशतक रहा। उन्होंने शुरुआती ओवर में थोड़ा समय लिया और उसके बाद आखिरी ओवरों में तेजी से रन बनाए। उनकी पारी के दम पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 195/5 का स्कोर बनाया। ऐसे में आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

बराबरी बाबर ने की विराट कोहली की बराबरी इस शानदार पारी के दौरान बाबर ने विराट कोहली के एक रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। कोहली ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 38 अर्धशतक लगाए थे। बाबर के भी इतने ही अर्धशतक हो गए हैं। बाबर और कोहली टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा अर्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाज भी हैं। इस सूची में दूसरे स्थान पर रोहित शर्मा हैं, जिन्होंने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 32 अर्धशतक लगाए थे।

पारी ऐसी रही बाबर की पारी और साझेदारी बाबर ने मैच में 52 गेंदों का सामना किया और 74 रन बनाए। उनके बल्ले से 7 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 142.31 की रही। इस खिलाड़ी ने साहिबजादा फरहान के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 77 गेंदों में 103 रन की साझेदारी निभाई। फरहान ने मैच में 41 गेंदों का सामना किया और 63 रन बनाए। उनके बल्ले से 4 चौके और 3 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 153.66 की रही।