महिला क्रिकेट: वनडे में सबसे बड़ी पारी खेलने वाली कप्तान, इस बल्लेबाज ने जड़ा दोहरा शतक
क्या है खबर?
महिला वनडे क्रिकेट में कप्तान के रूप में बड़ी पारी खेलना आसान नहीं होता, क्योंकि जिम्मेदारी दोहरी होती है। टीम की कमान संभालना और बल्ले से मोर्चा लेना। इसके बावजूद कुछ कप्तानों ने इस चुनौती को मौके में बदला है। इन खिलाड़ियों ने न सिर्फ अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया बल्कि कई रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए। ऐसे में आइए उन महिला खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं जिन्होंने वनडे में कप्तान के तौर पर सबसे बड़ी पारी खेली।
#1
बेलिंडा क्लार्क (229* रन)
ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की पूर्व दिग्गज बेलिंडा क्लार्क एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने कप्तान के तौर पर वनडे में दोहरा शतक जड़ा है। उन्होंने साल 1997 में डेनमार्क महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ नाबाद 229 रनों की पारी खेली थी। इस खिलाड़ी ने 155 गेंदों का सामना किया था। उनके बल्ले से 22 चौके निकले थे और उनकी स्ट्राइक रेट 147.74 की रही थी। ऑस्ट्रेलिया ने 412/3 का स्कोर बनाया था और मुकाबला 363 रनों से अपने नाम किया था।
#2
चमारी अट्टापट्टू (195* रन)
श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज चमारी अट्टापट्टू सूची में दूसरे स्थान पर हैं। दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ उन्होंने साल 2024 में 195* रन की शानदार पारी खेली थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 301/5 का स्कोर बनाया था। जवाब में अट्टापट्टू के बल्ले से 139 गेंदों में ये रन निकले थे। उन्होंने 26 चौके और 5 छक्के लगाए थे। उनकी स्ट्राइक रेट 140.28 की थी। टीम को 6 विकेट से जीत मिली थी।
#3
लौरा वोल्वार्ड्ट (184* रन)
अटापट्टू ने जिस मुकाबले में 195* रन की पारी खेली थी, उसी मैच में दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट के बल्ले से नाबाद 184 रन निकले थे। उन्होंने पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए 147 गेंदों का सामना किया था। उनके बल्ले से 43 चौके और 4 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 125.17 की रही थी। दक्षिण अफ्रीका द्वारा दिए गए 302 रन के लक्ष्य को श्रीलंका ने 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया था।
#4
लौरा वोल्वार्ड्ट (169 रन)
इस सूची में चौथे स्थान पर भी वोल्वार्ड्ट ही हैं। उन्होंने महिला वनडे विश्व कप 2025 के पहले सेमीफाइनल मैच में इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ कप्तान के रूप में 169 रन की उम्दा पारी खेली थी। इस खिलाड़ी ने 143 गेंदों का सामना किया था। उनके बल्ले से 20 चौके और 4 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 118.18 की रही थी। उनकी पारी की बदौलत टीम को मुकाबले में 125 रन से शानदार जीत मिली थी।