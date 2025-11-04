महिला क्रिकेट: वनडे में सबसे बड़ी पारी खेलने वाली कप्तान, इस बल्लेबाज ने जड़ा दोहरा शतक

महिला वनडे क्रिकेट में कप्तान के रूप में बड़ी पारी खेलना आसान नहीं होता, क्योंकि जिम्मेदारी दोहरी होती है। टीम की कमान संभालना और बल्ले से मोर्चा लेना। इसके बावजूद कुछ कप्तानों ने इस चुनौती को मौके में बदला है। इन खिलाड़ियों ने न सिर्फ अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया बल्कि कई रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए। ऐसे में आइए उन महिला खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं जिन्होंने वनडे में कप्तान के तौर पर सबसे बड़ी पारी खेली।

#1 बेलिंडा क्लार्क (229* रन) ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की पूर्व दिग्गज बेलिंडा क्लार्क एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने कप्तान के तौर पर वनडे में दोहरा शतक जड़ा है। उन्होंने साल 1997 में डेनमार्क महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ नाबाद 229 रनों की पारी खेली थी। इस खिलाड़ी ने 155 गेंदों का सामना किया था। उनके बल्ले से 22 चौके निकले थे और उनकी स्ट्राइक रेट 147.74 की रही थी। ऑस्ट्रेलिया ने 412/3 का स्कोर बनाया था और मुकाबला 363 रनों से अपने नाम किया था।

#3 लौरा वोल्वार्ड्ट (184* रन) अटापट्टू ने जिस मुकाबले में 195* रन की पारी खेली थी, उसी मैच में दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट के बल्ले से नाबाद 184 रन निकले थे। उन्होंने पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए 147 गेंदों का सामना किया था। उनके बल्ले से 43 चौके और 4 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 125.17 की रही थी। दक्षिण अफ्रीका द्वारा दिए गए 302 रन के लक्ष्य को श्रीलंका ने 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया था।