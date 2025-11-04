राइजिंग एशिया कप 2025 के लिए इंडिया-A की टीम का ऐलान, जितेश शर्मा बनाए गए कप्तान
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सीनियर पुरुष चयन समिति ने एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के राइजिंग स्टार्स एशिया कप के लिए इंडिया-A टीम का चयन कर लिया है। यह टूर्नामेंट 14 से 23 नवंबर 2025 तक कतर के दोहा स्थित वेस्ट एंड अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। एशिया की उभरती प्रतिभाओं को मंच देने वाले इस टूर्नामेंट में इंडिया-A सहित कई देशों की टीमें हिस्सा लेंगी। ऐसे में आइए पूरी खबर पर नजर डालते हैं।
टीम
ऐसी है इंडिया-A की टीम
ऐसी है टूर्नामेंट के लिए इंडिया-A की टीम: प्रियांश आर्य, वैभव सूर्यवंशी, नहल वढेरा, नमन धीर (उप-कप्तान), सुर्यांश शेजे, जितेश शर्मा (कप्तान और विकेटकीपर), रमनदीप सिंह, हर्ष दुबे, आशुतोष शर्मा, यश ठाकुर, गुर्जपनीत सिंह, विजय कुमार वैषक, युधवीर सिंह चरक, अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर) और सुयश शर्मा। ये हैं रिजर्व खिलाड़ी: गुरनूर सिंह बरार, कुमार कुशाग्र, तनुश कोटियन, समीर रिजवी और शेख राशिद। इंडिया-A की टीम में सुर्यवंशी जैसे युवा खिलाड़ियों को मौका मिला है।
मुकाबले
कब खेले जाएंगे भारत के मुकाबले?
भारतीय टीम 14 नवंबर को UAE क्रिकेट टीम के खिलाफ अपना पहला मुकाबला खेलने उतरेगी। इसके बाद पाकिस्तान-A के खिलाफ 16 नवंबर को उनकी भिड़ंत होगी। 18 नवंबर को ओमान क्रिकेट टीम के खिलाफ टीम अपने ग्रुप का तीसरा मुकाबला खेलेगी। भारतीय टीम पाकिस्तान, UAE और ओमान के साथ ग्रुप-B का हिस्सा है। पहला और दूसरा सेमीफाइनल 21 नवंबर को खेला जाएगा। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 23 नवंबर को होगा।
टी-20
टी-20 क्रिकेट में ऐसे हैं जितेश के आंकड़े
जितेश ने अब तक 142 टी-20 मुकाबले खेले हैं। इसकी 128 पारियों में 27.43 की औसत से 2,908 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 1 शतक और 11 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 106 रन रहा है। भारत के लिए इस खिलाड़ी ने अब तक 10 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं और इसकी 8 पारियों में 17.42 की औसत और 150.61 की स्ट्राइक रेट से 122 रन बनाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 35 रन रहा है।