वनडे क्रिकेट: ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, शीर्ष पर ये दिग्गज

ऑस्ट्रेलिया की उछालभरी पिचों पर गेंदबाजी करना कभी भी आसान नहीं रहा है, लेकिन कुछ दिग्गज गेंदबाजों ने इन हालातों को अपना हथियार बनाया। अपनी धारदार गति, सटीक लाइन और शानदार नियंत्रण के दम पर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर बल्लेबाजों को बार-बार पस्त किया। ऐसे में आइए जानते हैं उन गेंदबाजों के बारे में जिन्होंने वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर सबसे ज्यादा विकेट अपने नाम किए हैं।

#1 ब्रेट ली (169 विकेट) ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज गेंदबाज ब्रेट ली इस सूची में पहले स्थान पर हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अपना पहला वनडे मुकाबला साल 2000 में खेला था। आखिरी बार वह 2012 में खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 95 मैचों की 94 पारियों में 23.34 की औसत और 4.69 की इकॉनमी रेट से 169 विकेट चटकाए थे। उन्होंने 6 बार 4 विकेट हॉल और 5 बार 5 विकेट हॉल लिए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/22 का रहा था।

#2 ग्लेन मैक्ग्रा (161 विकेट) दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के एक और पूर्व दिग्गज खिलाड़ी ग्लेन मैक्ग्रा हैं। उन्होंने अपने घरेलू सरजमीं पर पहला वनडे 1993 में खेला था। आखिरी बार वह 2007 में खेलते हुए नजर आए थे। इस खिलाड़ी ने 96 पारियों में 20.22 की औसत के साथ 161 विकेट अपने नाम किए थे। उनकी इकॉनमी रेट 3.77 की रही थी। मैक्ग्रा ने 7 बार 4 विकेट हॉल और 3 बार 5 विकेट हॉल लिए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/27 का रहा था।

#3 शेन वॉर्न (136 विकेट) एक और पूर्व दिग्गज खिलाड़ी शेन वॉर्न सूची में तीसरे स्थान पर हैं। साल 1993 में इस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया में अपना पहला वनडे मुकाबला खेला था। आखिरी बार वह 2005 में खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 85 मैच की 84 पारियों में 24.24 की औसत से 136 विकेट लिए थे। उनकी इकॉनमी 4.16 की रही थी। वॉर्न ने 5 बार 4 विकेट हॉल और 1 बार 5 विकेट हॉल लिए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/33 का रहा था।