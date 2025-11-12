टेस्ट क्रिकेट: भारत के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के इन बल्लेबाजों ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन

#1 जैक्स कैलिस (1,734 रन) इस सूची में पहले स्थान पर दक्षिण अफ्रीका के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर खिलाड़ी जैक्स कैलिस हैं। उन्होंने भारत के खिलाफ पहला टेस्ट मैच साल 2000 में खेला था। आखिरी बार वह इस टीम के खिलाफ 2013 में खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 18 मैच की 31 पारियों में 69.36 की औसत से 1,734 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 7 शतक और 5 अर्धशतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 201* रन रहा था।

#2 हाशिम अमला (1,528 रन) दूसरे स्थान पर दक्षिण अफ्रीका के पूर्व स्टार बल्लेबाज हाशिम अमला हैं। उन्होंने 2004 में भारत के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला था। आखिरी बार वह 2018 में इस टीम के खिलाफ खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 21 टेस्ट की 37 पारियों में 2 बार नाबाद रहते हुए 43.65 की औसत से 1,528 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 5 शतक और 7 अर्धशतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 253* रन रहा था।

#3 एबी डिविलियर्स (1,334 रन) एबी डिविलियर्स इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। इस पूर्व दिग्गज खिलाड़ी ने साल 2006 में भारत के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला था। आखिरी बार वह 2018 में इस टीम के खिलाफ खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 20 टेस्ट की 35 पारियों में 39.23 की औसत से 1,334 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 3 शतक और 6 अर्धशतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 217* रन रहा था।