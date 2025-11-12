BCCI का कोहली-रोहित को संदेश, भारतीय टीम में खेलना है तो घरेलू मैच खेलें- रिपोर्ट

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ( BCCI ) ने विराट कोहली और रोहित शर्मा को स्पष्ट संदेश दिया है कि भारतीय क्रिकेट टीम में बने रहने के लिए उन्हें घरेलू क्रिकेट खेलना होगा। दोनों दिग्गज टेस्ट क्रिकेट और टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। हालांकि, दोनों वनडे में भारत का प्रतिनिधित्व जारी रखे हुए हैं। BCCI का मानना है कि खिलाड़ियों को फिटनेस और फॉर्म बनाए रखने के लिए घरेलू वनडे टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहिए।

रिपोर्ट इस टूर्नामेंट में खेलने को कह रही BCCI इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, इस दिशा में पहला कदम 24 दिसंबर को खेला जाने वाला विजय हजारे ट्रॉफी का मैच हो सकता है। यह घरेलू कैलेंडर में एकमात्र वनडे मुकाबला है जो 3 से 9 दिसंबर तक होने वाली दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज और 11 जनवरी से शुरू होने वाली न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के बीच निर्धारित है। दोनों सीरीज भारत में ही खेली जानी हैं।

घरेलू रोहित घरेलू क्रिकेट खेलने को तैयार रोहित ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) को सूचित किया है कि वह विजय हजारे ट्रॉफी खेलने के लिए उपलब्ध रहेंगे, जबकि कोहली की उपलब्धता को लेकर अभी स्पष्टता नहीं है। बोर्ड सूत्रों ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, "BCCI और टीम प्रबंधन ने दोनों को बताया है कि अगर उन्हें भारत के लिए खेलना है तो घरेलू क्रिकेट खेलना होगा। चूंकि दोनों दो प्रारूप से संन्यास ले चुके हैं, इसलिए मैच फिटनेस के लिए घरेलू क्रिकेट जरूरी है।"

फॉर्म रोहित और कोहली दक्षिण अफ्रीका-A के खिलाफ वनडे सीरीज भी नहीं खेलेंगे रोहित और कोहली दक्षिण अफ्रीका-A के खिलाफ होने वाली आगामी 3 मैचों की अनौपचारिक वनडे सीरीज का हिस्सा भी नहीं हैं। ये मुकाबले 13, 16 और 19 नवंबर को राजकोट में खेले जाएंगे। दोनों ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था। रोहित ने 1 अर्धशतक और 1 शतक जड़ते हुए 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' का खिताब जीता था, जबकि कोहली ने सिडनी वनडे में नाबाद 74 रनों की पारी खेली थी।