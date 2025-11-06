टी-20 अंतरराष्ट्रीय में इन जोड़ियों ने साझेदारी में बनाए हैं सर्वाधिक रन, जानिए शीर्ष पर कौन 

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कई ऐसी जोड़ियां रही हैं जिन्होंने अपनी लाजवाब साझेदारियों से मैच का रुख ही बदल दिया। जब 2 बल्लेबाज फॉर्म में हों तो गेंदबाजों के लिए हालात मुश्किल हो जाते हैं। कुछ जोड़ियों ने तो लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए कई बार शतकीय और अर्धशतकीय साझेदारियां कीं। ऐसे में आइए नजर डालते हैं उन बेहतरीन जोड़ियों पर जिन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में साझेदारी में सबसे ज्यादा रन जोड़े हैं।

#1 बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान (3,300 रन) पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 3,000 से ज्यादा साझेदारी रन बनाने वाली एकमात्र जोड़ी हैं। दोनों खिलाड़ियों ने इस प्रारूप में एक साथ बल्लेबाजी करते हुए 73 पारियों में 46.77 की औसत से 3,300 रन जोड़े हैं। टी-20 मैचों में उन्होंने मिलकर 10 शतकीय साझेदारियां की, जो किसी भी जोड़ी के लिए सर्वाधिक हैं। इसके अलावा उन्होंने 15 अर्धशतकीय साझेदारियां भी दर्ज कीं। उनकी सर्वश्रेष्ठ साझेदारी 203* रनों की है।

#2 पॉल स्टर्लिंग और एंड्रयू बालबर्नी (2,184 रन) दूसरे नंबर पर आयरलैंड क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी पॉल स्टर्लिंग और एंड्रयू बालबर्नी हैं। स्टर्लिंग और बालबर्नी ने अब तक 79 टी-20 पारियों में एक साथ बल्लेबाजी की है और 28 की औसत से 2,184 रन बनाए हैं। इसमें 1 शतकीय और 16 अर्धशतकीय साझेदारियां शामिल हैं। इस जोड़ी की सर्वश्रेष्ठ साझेदारी 103 रनों की रही है। इन दोनों की जोड़ियों ने अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2015 में खेला था।

#3 केएल राहुल और रोहित शर्मा (1,897 रन) तीसरे स्थान पर भारत के स्टार खिलाड़ी केएल राहुल और रोहित शर्मा की जोड़ी है। रोहित इस प्रारूप से संन्यास ले चुके हैं। इन खिलाड़ियों ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में एक साथ बल्लेबाजी करते हुए 42 पारियों में 46.26 की औसत से 1,897 रन जोड़े थे। उन्होंने मिलकर 5 शतकीय साझेदारियां की थी। इसके अलावा 10 अर्धशतकीय साझेदारियां भी दर्ज कीं। उनकी सर्वश्रेष्ठ साझेदारी 165 रनों की थी। आखिरी बार दोनों की जोड़ी इस प्रारूप में 2022 में देखने को मिली।