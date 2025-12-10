LOADING...
वनडे क्रिकेट: साल 2025 में इन भारतीय गेंदबाजों ने चटकाए सबसे ज्यादा विकेट, जानिए आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार
Dec 10, 2025
05:27 pm
क्या है खबर?

साल 2025 भारतीय गेंदबाजों के लिए वनडे क्रिकेट में बेहद यादगार रहा। इस दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के कई गेंदबाजों ने अपने शानदार प्रदर्शन से न सिर्फ मैच जिताए, बल्कि लगातार विकेट लेकर विरोधियों पर दबदबा भी बनाया। भारतीय टीम ने साल 2025 के अपने सभी वनडे मुकाबले खेल लिए हैं। ऐसे में आइए इस साल सबसे ज्यादा वनडे विकेट अपने नाम करने वाले भारतीय गेंदबाजों पर एक नजर डाल लेते हैं।

#1

हर्षित राणा (20 विकेट) 

इस सूची में पहले स्थान पर भारतीय टीम के युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा हैं। उन्होंने साल 2025 में 11 वनडे मुकाबले खेले और इसकी 11 पारियों में 25.55 की औसत से 20 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी रेट 6.01 की रही। हर्षित ने इस साल 1 बार 4 विकेट हॉल भी लिया और उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/39 का रहा। उन्होंने 2025 में 85 ओवर गेंदबाजी की और 4 मेडन ओवर भी डाले।

#2

कुलदीप यादव (19 विकेट)

सूची में दूसरे स्थान भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव हैं। वनडे क्रिकेट में उनका भी ये साल कमाल का रहा। इस खिलाड़ी ने भी 11 वनडे मुकाबले खेले और इसकी 11 पारियों में 29 की औसत से 19 विकेट लेने में सफल रहे। उनकी इकॉनमी रेट 5.28 की रही। उन्होंने इस साल 2 बार 4 विकेट हॉल अपने नाम किए। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/41 का रहा। कुलदीप ने साल 2025 में 104.1 ओवर गेंदबाजी की।

#3

रविंद्र जडेजा (12 विकेट) 

भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने साल 2025 में कुल 10 वनडे मुकाबले खेले और इसकी 10 पारियों में उन्होंने 33.41 की औसत से 12 विकेट अपने नाम किए। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 3/26 का रहा। जडेजा ने 2025 में 86 ओवर गेंदबाजी की और 3 मेडन ओवर भी डाले। वह 4 विकेट हॉल या 5 विकेट हॉल नहीं ले पाए।

#4

मोहम्मद शमी और अक्षर पटेल (11-11 विकेट) 

वनडे क्रिकेट टीम से बाहर चल रहे मोहम्मद शमी इस सूची में चौथे स्थान पर हैं। उन्हें जब भी मौका मिला, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। इस खिलाड़ी ने साल 2025 में 7 वनडे खेले और इसकी 7 पारियों में 30.63 की औसत से 11 विकेट लेने में सफल रहे। उन्हें 1 बार 5 विकेट हॉल भी लिया। अक्षर पटेल ने 11 मैच की 11 पारियों में 34.27 की औसत से 11 विकेट चटकाए। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 2/22 का रहा।

