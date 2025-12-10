LOADING...
वनडे क्रिकेट: साल 2025 में इन भारतीय बल्लेबाजों ने खेली सबसे बड़ी पारियां, जानिए आंकड़े
विराट कोहली ने साल 2025 में कई कमाल की पारियां खेलीं हैं

लेखन आदर्श कुमार
Dec 10, 2025
04:27 pm
क्या है खबर?

साल 2025 भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों के लिए वनडे क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन का साल साबित हुआ। इस दौरान कई भारतीय बल्लेबाजों ने दमदार पारियां खेलते हुए न सिर्फ टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया, बल्कि महत्वपूर्ण मैचों में जीत भी दिलाई। बड़े स्कोर और संयमित बल्लेबाजी ने बल्लेबाजों की ताकत को फिर साबित किया। ऐसे में आइए साल 2025 में सबसे बड़ी वनडे पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाजों पर नजर डाल लेते हैं।

#1

विराट कोहली (135 रन) 

इस सूची में भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली पहले स्थान पर हैं। उन्होंने 30 नवंबर 2025 को दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ रांची के मैदान पर 135 रन की शानदार पारी खेली थी। उन्होंने 120 गेंदों का सामना करते हुए ये रन बनाए थे। उनके बल्ले से 11 चौके और 7 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 112.50 की रही थी। मैच में भारतीय टीम को 17 रन से शानदार जीत मिली थी।

#2

रोहित शर्मा (121* रन) 

रोहित शर्मा इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। इस स्टार भारतीय खिलाड़ी ने 25 अक्टूबर 2025 को ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ सिडनी के मैदान पर नाबाद 121 रन की पारी खेली थी। उन्होंने 125 गेंदों का सामना करते हुए ये रन बनाए थे। उनके बल्ले से 13 चौके और 3 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 96.80 की रही थी। उस मुकाबले में भारतीय टीम को 9 विकेट से शानदार जीत मिली थी।

#3

रोहित शर्मा (119 रन) 

तीसरे स्थान पर भी रोहित का ही नाम है। साल 2025 में इस खिलाड़ी ने वनडे में शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने कटक के मैदान पर इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ 9 फरवरी 2025 को 119 रन की पारी खेली थी। उन्होंने सिर्फ 90 गेंदों का सामना करते हुए ये रन बनाए थे। उनके बल्ले से 12 चौके और 7 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 132.22 की रही थी। भारतीय टीम को 4 विकेट से जीत मिली थी।

#4

यशस्वी जायसवाल (116 रन) 

भारतीय टीम के युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल सूची में चौथे स्थान पर हैं। उन्होंने 6 दिसंबर 2025 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 169 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 116 रन बना दिए थे। ये उनके वनडे करियर का पहला शतक भी था। उन्होंने 121 गेंदों का सामना करते हुए ये रन बनाए थे। उनके बल्ले से 12 चौके और 2 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 95.86 की थी। भारतीय टीम को इस मुकाबले में भी जीत मिली थी।

