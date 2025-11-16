अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट: घरेलू सरजमीं पर इन भारतीय गेंदबाजों ने चटकाए हैं सबसे ज्यादा विकेट
क्या है खबर?
घरेलू सरजमीं पर गेंदबाजी करना हमेशा से भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाजों की सबसे बड़ी ताकत रही है। स्पिन की मददगार परिस्थितियों में कई भारतीय दिग्गजों ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में विपक्षी टीमों को बुरी तरह परेशान किया है। सालों से भारतीय पिचों पर कई गेंदबाजों ने अपनी निरंतरता, नियंत्रण और कौशल के दम पर शानदार रिकॉर्ड बनाए हैं। ऐसे में आइए घरेलू सरजमीं पर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले शीर्ष भारतीय गेंदबाजों पर एक नजर डालते हैं।
#1
अनिल कुंबले (476 विकेट)
पहले स्थान पर पूर्व दिग्गज स्पिन गेंदबाज अनिल कुंबले हैं। उन्होंने घरेलू सरजमीं पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 476 विकेट चटकाए थे। वनडे क्रिकेट में इस खिलाड़ी ने 90 मुकाबले खेले थे और इसकी 89 पारियों में 28.93 की औसत से 126 विकेट लिए थे। टेस्ट क्रिकेट में इस खिलाड़ी ने 63 मैचों की 115 पारियों में 24.88 की औसत से 350 विकेट अपने नाम किए थे। भारत में इस खिलाड़ी ने 25 बार 5 विकेट हॉल लिए थे।
#2
रविचंद्रन अश्विन (475 विकेट)
एक और पूर्व दिग्गज स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने भारतीय सरजमीं पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 475 विकेट लिए थे। इस खिलाड़ी ने भारत में 65 टेस्ट मैच खेले थे और इसकी 127 पारियों में 21.57 की औसत से 383 विकेट चटकाए थे। वनडे क्रिकेट में अश्विन ने 45 पारियों में 70 विकेट अपने नाम किए थे। भारत में अश्विन ने 21 टी--20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले थे और 22 विकेट अपने नाम किए थे।
#3
रविंद्र जडेजा (381 विकेट)
भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा इस सूची में तीसरे स्थान पर आ गए हैं। उनके घरेलू सरजमीं पर 381 अंतरराष्ट्रीय विकेट हो गए हैं। भारत में इस खिलाड़ी ने 52 टेस्ट खेले हैं और इसकी 103 पारियों में 250 विकेट अपने नाम किए हैं। वनडे क्रिकेट में इस खिलाड़ी ने 81 मुकाबलों की 79 पारियों में 117 विकेट चटकाए हैं। टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जडेजा ने 20 मुकाबलों में 14 विकेट लिए थे।
#4
हरभजन सिंह (380 विकेट)
चौथे स्थान पर पूर्व भारतीय दिग्गज स्पिन गेंदबाज हरभजन सिंह हैं। इस खिलाड़ी के आंकड़े भी भारतीय सरजमीं पर कमाल के हैं। उन्होंने कुल 380 अंतरराष्ट्रीय विकेट अपने नाम किए थे। भारत में इस खिलाड़ी ने 55 मुकाबले खेले थे और इसकी 103 पारियों में 28.76 की औसत से 265 विकेट लिए थे। वनडे क्रिकेट में इस खिलाड़ी ने 97 मुकाबलों में 114 विकेट अपने नाम किए थे। टी-20 अंतरराष्ट्रीय में उन्होंने 2 मैच में 1 विकेट लिया था।