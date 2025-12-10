इस साल वनडे में भारतीय टीम का कैसा रहा प्रदर्शन? आंकड़ों में जानिए 

भारतीय क्रिकेट टीम के लिए वनडे क्रिकेट में यह साल शानदार बीता। रोहित शर्मा की कप्तानी में खेलते हुए भारतीय टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती। इसके बाद रोहित की जगह शुभमन गिल को नया कप्तान बनाया गया। भारत ने दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ द्विपक्षीय सीरीज पर भी कब्जा जमाया। हालांकि, ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारत को सीरीज गंवानी पड़ी। इस बीच 2025 में भारतीय टीम के प्रदर्शन और प्रमुख आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

प्रदर्शन भारत ने इस साल जीते कुल 11 वनडे भारत ने इस साल कुल 14 वनडे मैच खेले, जिसमें से 11 में जीत दर्ज की और 3 में शिकस्त का सामना किया। भारत ने फरवरी 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ घर पर वनडे सीरीज को 3-0 से क्लीन स्वीप किया। इसके बाद दुबई में खेली गई चैंपियंस ट्रॉफी को जीता। अक्टूबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे सीरीज में 1-2 से हार झेली। नवंबर 2025 में दक्षिण अफ्रीका को 2-1 से सीरीज में हराया।

चैंपियंस ट्रॉफी चैंपियंस ट्रॉफी में अजेय रहते हुए जीती भारतीय टीम भारत ने अपने पहले मैच में बांग्लादेश को 6 विकेट से हराकर सकारात्मक शुरुआत की थी। अपने दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 6 विकेट से करारी शिकस्त दी थी। अपने आखिरी ग्रुप मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को 44 रन से हराया था। इस ग्रुप से भारत ने शीर्ष पर रहते हुए सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई थी। सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से और फाइनल में न्यूजीलैंड को शिकस्त दी थी।

सर्वाधिक रन इस साल खूब चला रोहित और कोहली का बल्ला विराट कोहली ने इस साल वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए। उन्होंने 13 मैचों में 65.10 की औसत और 96.15 की स्ट्राइक रेट से 651 रन बनाए। उन्होंने इस साल 7 स्कोर 50+ रन के किए, जिनमें 3 शतक शामिल रहे। रोहित ने 14 वनडे में 50 की औसत और 100.46 की स्ट्राइक रेट से 650 रन बनाए। इसमें 24 छक्के भी शामिल रहे। श्रेयस अय्यर ने 10 पारियों में 49.60 की औसत से 496 रन बनाए।

