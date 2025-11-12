टेस्ट क्रिकेट: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज और उनके आंकड़े

#1 वीरेंद्र सहवाग (319 रन) भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने दोनों टीमों के बीच टेस्ट मुकाबले में तिहरा शतक जड़ा है। उन्होंने साल 2008 में चेन्नई के मैदान पर 319 रन की धमाकेदार पारी खेली थी। भारत की पहली पारी में उन्होंने 304 गेंदों का सामना करते हुए ये रन बनाए थे। उनके बल्ले से 42 चौके और 5 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 104.93 की रही थी। ये मुकाबला ड्रॉ रहा था।

#2 विराट कोहली (254* रन) टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने साल 2019 में पुणे के मैदान पर 254* रन की उम्दा पारी खेली थी। कप्तान के रूप में इस खिलाड़ी ने 336 गेंदों का सामना करते हुए ये रन बनाए थे। उनके बल्ले से 33 चौके और 2 छक्के निकले थे। उस मुकाबले में भारतीय टीम को पारी और 137 रनों से जीत मिली थी।

#3 मयंक अग्रवाल (215 रन) सूची में तीसरे स्थान पर भारतीय टीम के बल्लेबाज मयंक अग्रवाल हैं। उन्होंने साल 2019 में विशाखापट्टनम के मैदान पर 215 रन की शानदार पारी खेली थी। भारतीय टीम की पहली पारी में इस खिलाड़ी ने 371 गेंदों का सामना किया था। इस दौरान उन्होंने 23 चौके और 6 छक्के लगाए थे। उनकी स्ट्राइक रेट 57.95 की रही थी। उस मुकाबले को भारतीय टीम ने 203 रनों से अपने नाम किया था।