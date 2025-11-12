क्या अगले साल संन्यास लेने वाले हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो?

पुर्तगाल के स्टार फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने संन्यास के संकेत दिए हैं। 40 वर्षीय इस दिग्गज ने कहा है कि 2026 में होने वाला FIFA विश्व कप उनके बेमिसाल करियर का आखिरी विश्व कप साबित हो सकता है। इसके साथ-साथ उन्होंने यह भी खुलासा किया कि वह "एक या 2 साल" में पेशेवर फुटबॉल से संन्यास लेने की योजना बना रहे हैं। आइए जानते हैं उन्होंने अपने भविष्य को लेकर क्या कुछ कहा है।

बयान अपने संन्यास को लेकर क्या बोले रोनाल्डो? रोनाल्डो ने सऊदी अरब के रियाद में दिए एक इंटरव्यू के दौरान अपने भविष्य को लेकर खुलासे किए। यह पूछे जाने पर कि क्या 2026 का टूर्नामेंट उनका आखिरी टूर्नामेंट होगा, रोनाल्डो ने कहा- "हां बिल्कुल। मैं 41 साल का हो जाऊंगा, और मुझे लगता है कि यह इस बड़े टूर्नामेंट का सबसे यादगार पल होगा।" उन्होंने आगे कहा कि उन्हें खेलने में मजा आ रहा है, लेकिन उन्हें पता है कि उनके पास खेलने के लिए सीमित समय है।

विश्व कप अपना छठा FIFA विश्व कप खेलना चाहते हैं रोनाल्डो रिकॉर्ड 143 अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाले रोनाल्डो अगले साल अपना छठा FIFA विश्व कप खेलने के लिए उत्सुक हैं। 48 टीमों का यह विस्तारित टूर्नामेंट 11 जून को कनाडा, मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू होगा। पुर्तगाल अगर गुरुवार को आयरलैंड गणराज्य को हरा देता है तो वह इस टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई कर लेगा। बता दें कि रोनाल्डो ने अपने करियर का पहला विश्व कप 2006 में खेला था।

अनुबंध रोनाल्डो का 2027 तक अल-नासर के साथ है अनुबंध जून में, रोनाल्डो ने सऊदी अरब की टीम अल-नासर के साथ अपने अनुबंध में 2 साल का विस्तार किया था। ऐसे में अब सऊदी प्रो लीग टीम के साथ उनका अनुबंध जून 2027 तक बढ़ चुका है। रोनाल्डो ने पुर्तगाल की टीम को यूरो 2016 का खिताब दिलाने में मदद की, लेकिन विश्व कप उन कुछ प्रमुख ट्रॉफियों में से एक है जो उनके कैबिनेट से गायब हैं।