टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इन बल्लेबाजों ने जड़े हैं सबसे ज्यादा अर्धशतक, शीर्ष पर दो खिलाड़ी

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अर्धशतक जमाना आसान नहीं होता है, क्योंकि तेज रफ्तार वाले इस खेल में बल्लेबाजों को पहली गेंद से ही अच्छी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करनी होती है। इसके बावजूद कुछ दिग्गज खिलाड़ियों ने लगातार शानदार पारियां खेलकर अपनी काबिलियत, निरंतरता और मैच बदलने की क्षमता दिखाई है। ऐसे में आइए उन बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं जिन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा अर्धशतक जड़े हैं।

#1 बाबर आजम, विराट कोहली (38-38 अर्धशतक) पहले स्थान पर संयुक्त रूप से 2 स्टार बल्लेबाज बाबर आजम और विराट कोहली हैं। कोहली ने इस प्रारूप से संन्यास ले लिया है। इन दोनों खिलाड़ियों ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 38-38 अर्धशतक लगाए हैं। बाबर जल्द कोहली का रिकॉर्ड तोड़ भी सकते हैं। कोहली ने अपने करियर में 125 मुकाबले खेले थे। उन्होंने 48.69 की औसत और 137.04 की स्ट्राइक रेट से 4,188 रन बनाए थे। बाबर के बल्ले से 134 मैच में 4,392 रन निकले हैं।

#2 रोहित शर्मा (37 अर्धशतक) टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके एक और दिग्गज भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 2007 में खेला था। आखिरी बार वह 2024 में खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 159 मुकाबलों की 151 पारियों में 37 अर्धशतक जड़े थे। उनके बल्ले से 32.05 की औसत और 140.89 की स्ट्राइक रेट से 4,231 रन निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 121* रन रहा था।

#3 मोहम्मद रिजवान (31 अर्धशतक) पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने साल 2015 में अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला था। इस खिलाड़ी ने अब तक 106 मुकाबले खेले हैं और इसकी 93 पारियों में 31 अर्धशतक लगाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 47.41 की औसत और 125.37 की स्ट्राइक रेट से 3,414 रन निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 104* रन रहा है।