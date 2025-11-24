वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए न्यूजीलैंड की टीम घोषित, केन विलियमसन की हुई वापसी

विलियमसन विलियमसन की हुई वापसी विलियमसन ने इस साल जुलाई की शुरुआत में जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर रहने का फैसला किया था, और उन्होंने पिछले साल दिसंबर से न्यूजीलैंड के लिए कोई टेस्ट मैच नहीं खेला है। वह इस टेस्ट शुरू होने से पहले खुद को तैयार करने के लिए प्लंकेट शील्ड के दूसरे राउंड में नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स से खेलते हुए नजर आएंगे। बता दें कि विलियमसन ने अपने टेस्ट करियर में 54.88 की औसत से 9,276 रन बनाए हैं।

बयान विलियमसन की वापसी से टीम को होगा फायदा- कोच रॉब वाल्टर प्रमुख कोच रॉब वाल्टर ने कहा, "मैदान पर केन की काबिलियत खुद ही सब कुछ बयां करती है और टेस्ट ग्रुप में उनकी लीडरशिप का वापस आना बहुत अच्छा होगा। उन्हें टेस्ट क्रिकेट के लिए खुद को तैयार करने के लिए थोड़ा समय मिला है, और मुझे पता है कि वह पहले टेस्ट से पहले प्लंकेट शील्ड के दूसरे राउंड में नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स के लिए खेलने का इंतजार कर रहे हैं।"