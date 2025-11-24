LOADING...
केन विलियमसन की हुई टेस्ट टीम में वापसी (तस्वीर: एक्स/@ICC)

वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए न्यूजीलैंड की टीम घोषित, केन विलियमसन की हुई वापसी

लेखन अंकित पसबोला
Nov 24, 2025
08:51 am
क्या है खबर?

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को 2 दिसंबर से वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलनी है। 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट के लिए न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड (NZC) ने अपनी टीम की घोषणा की है। अनुभवी बल्लेबाज केन विलियमसन की टीम में वापसी की है। उनके अलावा डेरिल मिचेल का भी टीम में चयन किया गया है, जो वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान चोटिल हो गए थे। आइए टीम पर एक नजर डालते हैं।

विलियमसन की हुई वापसी 

विलियमसन ने इस साल जुलाई की शुरुआत में जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर रहने का फैसला किया था, और उन्होंने पिछले साल दिसंबर से न्यूजीलैंड के लिए कोई टेस्ट मैच नहीं खेला है। वह इस टेस्ट शुरू होने से पहले खुद को तैयार करने के लिए प्लंकेट शील्ड के दूसरे राउंड में नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स से खेलते हुए नजर आएंगे। बता दें कि विलियमसन ने अपने टेस्ट करियर में 54.88 की औसत से 9,276 रन बनाए हैं।

विलियमसन की वापसी से टीम को होगा फायदा- कोच रॉब वाल्टर

प्रमुख कोच रॉब वाल्टर ने कहा, "मैदान पर केन की काबिलियत खुद ही सब कुछ बयां करती है और टेस्ट ग्रुप में उनकी लीडरशिप का वापस आना बहुत अच्छा होगा। उन्हें टेस्ट क्रिकेट के लिए खुद को तैयार करने के लिए थोड़ा समय मिला है, और मुझे पता है कि वह पहले टेस्ट से पहले प्लंकेट शील्ड के दूसरे राउंड में नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स के लिए खेलने का इंतजार कर रहे हैं।"

ऐसी है न्यूजीलैंड की टीम 

तेज गेंदबाज जैकब डफी, जकारी फाउल्केस और ब्लेयर टिकनर को पहले टेस्ट के लिए 14 खिलाड़ियों की टीम में शामिल किया गया है। पहला टेस्ट क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा। पहले टेस्ट के लिए न्यूजीलैंड की टीम: टॉम लैथम (कप्तान), टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), माइकल ब्रेसवेल, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, जैक फाउल्केस, मैट हेनरी, डेरिल मिचेल, रचिन रविंद्र, मिचेल सेंटनर, नाथन स्मिथ, ब्लेयर टिकनर, केन विलियमसन, और विल यंग।

इन खिलाड़ियों को नहीं मिला मौका  

पहले टेस्ट के लिए काइल जैमीसन और ग्लेन फिलिप्स को टीम में नहीं चुना गया। दरअसल, ये दोनों खिलाड़ी चोटों से उबर रहे हैं और अपनी मैच फिटनेस हासिल कर रहे हैं। कीवी टीम के ऑलराउंडर जैमीसन आखिरी बार फरवरी 2024 में टेस्ट मैच में खेलते हुए दिखे थे। इनके अलावा मैट फिशर, विल ओरूके और बेन सियर्स अभी भी अपनी पिंडली, पीठ और हैमस्ट्रिंग की चोटों से उबर रहे हैं।