ट्रिस्टन स्टब्स ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जड़ा वनडे करियर का पहला अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े 

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में शानदार अर्धशतकीय पारी (74) खेली। ये उनके वनडे करियर का दूसरा और कंगारू टीम के खिलाफ पहला अर्धशतक रहा। एक समय ऐसा लग रहा था कि स्टब्स आसानी से अपना शतक पूरा कर लेंगे। हालांकि, वह एडम जैम्पा की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने गए और कैमरून ग्रीन को कैच दे बैठे। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी ऐसी रही स्टब्स की पारी और साझेदारी स्टब्स ने 87 गेंदों का सामना किया और 74 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 3 चौके और 1 छक्का निकला। उनकी स्ट्राइक रेट 85.06 की रही। इस खिलाड़ी ने मैथ्यू ब्रीट्जके के साथ मिकर 90 गेंदों में 89 रन की साझेदारी निभाई। वियान मुल्डर के साथ उन्होंने 44 गेंदों में 48 रन जोड़े। स्टब्स की इस शानदार पारी के ही कारण दक्षिण अफ्रीकी टीम मैच में 277 रन का मजबूत का स्कोर बनाने में सफल रही।

करियर ऐसा रहा है स्टब्स का वनडे करियर इस खिलाड़ी ने अपना पहला वनडे मुकाबला साल 2023 में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने अब तक 11 वनडे मुकाबले खेले हैं और इसकी 11 पारियों में 35.88 की औसत से 323 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 1 शतक और 2 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 112* रन रहा है। स्टब्स ने अपने वनडे करियर का एकमात्र शतक आयरलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ साल 2024 में लगाया था।