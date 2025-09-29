भारतीय टीम ने जीता एशिया कप 2025 का खिताब, जानिए कैसा रहा टीम का सफर

एशिया कप 2025 का खिताब सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम ने जीता। दुबई में खेले गए फाइनल में भारत ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 5 विकेट से शिकस्त दी। यह एशिया कप के इतिहास में भारत का कुल 9वां और टी-20 प्रारूप में दूसरा खिताब रहा। दिलचस्प रूप से भारत ने इस संस्करण को अजेय रहते हुए जीता। इस बीच भारतीय टीम के सफर पर एक नजर डालते हैं।

फाइनल फाइनल में इस तरह से जीती भारतीय टीम पाकिस्तान से साहिबजादा फरहान (57) और फखर जमान (46) ने पहले विकेट के लिए 86 रन जोड़े। इन दोनों के अलावा पाकिस्तान के अन्य बल्लेबाजों ने निराश किया और पूरी टीम 146 रन पर सिमट गई। भारत से कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करते भारत ने अभिषेक (5), सूर्यकुमार (1), और गिल (12) के विकेट जल्दी खो दिए। मुश्किल घड़ी में तिलक वर्मा ने अर्धशतक (69*) लगाया और शिवम दुबे (33) के साथ मिलकर जीत दिलाई।

भारत इस तरह से रहा भारतीय टीम का सफर ग्रुप-A में मौजूद भारत ने अपने पहले मैच में UAE क्रिकेट टीम को 9 विकेट से हराया था। इसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ अपने मुकाबले में भारत ने 7 विकेट से जीत दर्ज की थी। सूर्यकुमार की अगुवाई वाली टीम ने अपने ग्रुप के आखिरी मैच में ओमान को शिकस्त दी थी। वहीं, सुपर-4 में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से, बांग्लादेश को 41 रन से, और श्रीलंका को सुपर ओवर में हराया था।

रन इन भारतीय बल्लेबाजों ने बनाए सर्वाधिक रन इस संस्करण में सबसे ज्यादा रन अभिषेक शर्मा ने बनाए। उन्होंने 7 पारियों में 44.85 की औसत और 200.00 की स्ट्राइक रेट से 314 रन बनाए। उनके अलावा कोई अन्य बल्लेबाज 300 रन का आंकड़ा नहीं छू सका। उनके बाद तिलक वर्मा ने 6 पारियों में 71.00 की औसत और 131.48 की स्ट्राइक रेट से 213 रन बनाए। विकेटकीपर बल्लेबाज सैमसन ने 4 पारियों में 33.00 की औसत से 132 रन बनाए।