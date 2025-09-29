एशिया कप 2025: इन बल्लेबाजों ने बनाए सबसे ज्यादा रन, शीर्ष पर रहा यह भारतीय 

एशिया कप 2025 का समापन हो गया है। फाइनल मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 5 विकेट से हरा दिया। भारत ने कुल 9वीं बार एशिया कप की ट्रॉफी अपने नाम की। टी-20 प्रारूप में भारत ने दूसरी बार ट्रॉफी जीती। इस एशिया कप में कई बल्लेबाजों ने अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया। ऐसे में आइए उन शीर्ष बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं।

#1 अभिषेक शर्मा (314 रन) भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए विपक्षी गेंदबाजों को खूब परेशान किया। उन्होंने 7 मैच खेले और इसकी 7 पारियों में 44.85 की औसत और 200 की स्ट्राइक रेट से 314 रन बनाए। उनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकले और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 75 रन रहा। अभिषेक ने 32 चौके और 19 छक्के जड़े।

#2 पथुम निसांका (261 रन) श्रीलंका क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज पथुम निसांका का बल्ला इस एशिया कप में जमकर बोला। हालांकि, उनके शानदार प्रदर्शन के बावजूद टीम फाइनल तक नहीं पहुंच पाई। इस एशिया कप में निसांका एकमात्र ऐसे खिलाड़ी रहे, जिनके बल्ले से शतक निकला। उन्होंने 6 मैच की 6 पारियों में 43.50 की औसत और 160.12 की स्ट्राइक रेट से 261 रन बनाए। उनके बल्ले से 2 अर्धशतक और 1 शतक निकला। इस खिलाड़ी का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 107 रन रहा।

#3 साहिबजादा फरहान (217 रन) पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान के लिए ये एशिया कप टूर्नामेंट शानदार रहा। वह इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में तीसरे स्थान पर रहे। उन्होंने अपनी शानदार बल्लेबाजी से अच्छे-अच्छे गेंदबाजों को परेशान किया। उन्होंने 7 मैच की 7 पारियों में 31 की औसत और 116.04 की स्ट्राइक रेट से 217 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 2 अर्धशतक निकले और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 58 रन का रहा।